Wir brauchen Ihre Hilfe! - Wer kennt Rezepte aus der Vergangenheit?

Es gibt Rezepte, die gehören zu ihrer Region – Kässpätzle, Maultaschen und Linsen mit Saitenwürschtle sind aus dem Südwesten nicht wegzudenken. Doch nicht immer waren die Zeiten so gut, dass solche Leckereien auf dem Tisch standen.

Die Generation heutiger Großeltern und Urgroßeltern wuchs in dem Bewusstsein auf, dass Lebensmittel ein hart erarbeitetes Gut und keine Selbstverständlichkeit sind. Die Ernte war entscheidend dafür, was in den nächsten Monaten auf den Tisch kam.

Im Haushalt waren Einkochen und Einmachen, Pökeln und Dörren wichtige Fähigkeiten - und ebenso Kreativität.

Damals gab es Gerichte, die aus der Not geboren waren, und andere, die erdacht wurden, um möglichst alles zu verarbeiten, was essbar ist: Gebrannte Suppe, Brennnesseln als Spinat-Ersatz oder Gerstenbrei.

