„Winterträume“ gehen in die dritte Runde

Die überaus erfolgreiche Tournee-Reihe „Winterträume“ wird auch in 2018 den Zuschauern wieder beste Unterhaltung und zahlreiche musikalische Leckerbissen bieten. Und das auch in Ravensburg, denn am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr wird die Show mit Kathy Kelly, Sophie Heucke, Kevin Pabst, Florian Schäfer, Freddy Sahin-Scholl und Liane im Ravensburger Konzerthaus gastieren. Das ist einer Ankündigung der Veranstalter zu entnehmen.

Im Jahr 2016 startete die Künstlermedia Entertainment GmbH in Laichingen die damals neue Tournee-Reihe „Winterträume“. Inzwischen weiß man, dass sich das Konzept bewährt hat und vom Publikum begeistert angenommen wurde, so der Pressetext weiter. Letzteres dürfe sich wieder auf ein buntes Programm und Höhepunkte der Genres „Leichte Musik“, „internationale Standards“ bis hin zur „gehobenen Unterhaltung“ und „Leckerbissen der Klassik“ freuen. Mit dabei sind diesmal „Kathy Kelly“, langjährige Produzentin und Frontfrau der Kelly Family, der Mann mit den zwei Stimmen „Freddy Sahin-Scholl“, die vielseitige Liane, der Trompeten-Virtuose Kevin Pabst, der Pianist Florian Schäfer und die geniale Geigerin Sophie Heucke.

Auf eine über 30jährige internationale Gesangskarriere kann die „Grand Dame Of Voice“ – Kathy Kelly - zurückblicken. Angefangen hat sie als Mitglied der singenden Großfamilie „The Kelly Family“. Die vielseitige Mezzosopranistin hat inzwischen sogar schon eine klassische CD veröffentlicht.

Der 1953 in Heilbronn geborene Freddy Sahin-Scholl hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt Ende den 70er-Jahre in einem Jazzkeller in Pforzheim. Seine Vita ähnelt die eines Amerikanischen Tellerwäschers der schließlich Millionär wurde. Der endgültige Durchbruch gelang dem Ausnahme-Talent schließlich mit der Teilnahme an der Castingshow „Das Supertalent“ und dem Sieg im Jahre 2010.

Eine feste Größe in der „Schlagerwelt“ ist die in Stuttgart beheimatete und im Odenwald geborene Liane. Die ausgebildete Sängerin begeistert das Publikum nicht nur mit ihren kommerziellen Schlagern, sondern auch als Moderatorin wobei sie immer den richtigen Ton trifft.

Der aus Lörrach in Baden-Württemberg stammende Trompeter Kevin Pabst belegte 2003 in seiner Region den 1. Platz für Trompete und Flügelhorn beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Es folgten die ersten Plattenaufnahmen und Fernseh-Auftritte. Kevin Pabst zählt inzwischen zu den etablierten Trompetern im deutschsprachigen Raum und fasziniert das Publikum immer wieder aufs Neue.

Florian Schäfer ist ein exzellenter Pianist und hat sich auch als Arrangeur und Produzent zum Beispiel von den „Jungen Tenöre“ einen guten Namen gemacht. Der sympathische Österreicher rundet das vielseitige Programm ab.

Sophie Heucke hat in Deutschland und den USA Geige studiert. Sie gewann zahlreiche Preise bei Nachwuchswettbewerben, war Mitglied in verschiedenen Orchestern sowie in der Münchner Band „Iron Hand“ und stand bereits mit Künstlern wie den Jungen Tenören, Rod Stewart, Caro Emerald und Sarah Connor auf der Bühne.