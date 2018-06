Winterschuhe für bedürftige Kinder: TWS unterstützen Stiftung

Die Technischen Werke Schussental (TWS) und die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Süd-West-Strom) haben eine gemeinsame Spende in Höhe von 6000 Euro an das Winterschuhprojekt der Ravensburger Sonja-Reischmann-Stiftung übergeben. „Jedes Jahr verschicken wir Winterschuhgutscheine an bedürftige Familien. So können sie warme Schuhe für ihre Kinder kaufen“, berichtete Sabine Reischmann, Stiftungsvorstand der Sonja-Reischmann-Stiftung. Die Aktion findet bereits zum achten Mal statt, dieses Jahr in Ravensburg. „Wir sind ein lokal sehr stark verankertes Unternehmen. Die Unterstützung eines karitativen Projektes direkt bei uns vor Ort war uns deshalb ein großes Anliegen“, erklärte Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der TWS. Möglich wurde die Spende durch die Initiative von Süd-West-Strom, auf den Versand von Weihnachtsgeschenken zu verzichten. Die TWS sind Gesellschafter und Kunde bei Süd-West-Strom. Gemeinsam mit mehr als 100 weiteren kommunalen Energieversorgern kauft das Stadtwerk den Strom für seine eigenen Kunden über Süd-West-Strom ein. Das Kooperationsunternehmen Süd-West-Strom mit Sitz in Tübingen wurde 1999 von südwestdeutschen Stadtwerken gegründet und ist heute eine der größten Stadtwerke-Kooperationen Deutschlands.