Winnetou-Debatte belastet Kundenservice von Ravensburger

Die Winnetou-Debatte hat Ende August das Unternehmen Ravensburger überrollt: Nachdem der Spielehersteller mehrere Produkte zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Programm genommen hatte, wurde bundesweit über das Thema kontrovers diskutiert. Das Servicecenter des Unternehmens war und ist offenbar dem massiv belastet durch eine Vielzahl an Anrufen und Mails in diesem Zusammenhang. Viele Bürger haben nach wie vor kein Verständnis für den Schritt des Unternehmens, die Produkte aus dem Verlagsprogramm zu entfernen.

Ravensburger räumt längere Wartezeiten ein

Anlass für die Rücknahme war Kritik im sozialen Netzwerk Instagram. Nutzer warfen dem Spielehersteller und Kinderbuchverlag unter anderem vor, dass in dem Buch zum Kinofilm rassistische Stereotype bedient würden, die ihren Ursprung im Kolonialismus hätten. Die Entscheidung des Ravensburger Verlages, die Bücher aus dem Programm zu nehmen, entspannte die Situation aber nicht, sondern führte ebenfalls zu heftiger Kritik und brachte die Geschichte in die bundesweiten Schlagzeilen. Der Verlag sei, so die Kritiker, vor einer lauten und radikalen Minderheit eingeknickt. Das Winnetou-Buch sei ein Märchen, eine schöne Geschichte und nicht weiter verfänglich.

Viele Kritiker der Entscheidung, die Begleitprodukte zum Winnetou-Film aus dem Verlagsprogramm zu nehmen, müssen sich auch bei Ravensburger gemeldet haben. Ravensburger weist auf der eigenen Internetseite auf längere Bearbeitungszeiten von Kundenanfragen hin: „Wichtiger Hinweis zu Serviceanfragen: Bei Serviceanfragen ist derzeit aufgrund der aktuellen Situation mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen. Wir bitten Sie daher, von wiederholten Anfragen abzusehen – Ihre offene Anfrage wird schnellstmöglich beantwortet. Vielen Dank für Ihr Verständnis!“

Ein Sprecher will Vorgänge nicht kommentieren

Über die tatsächliche Belastung macht das Unternehmen jedoch auf Nachfrage von Schwäbische.de keine Angaben. Auch Insider-Berichte von angeblichen Drohungen gegenüber dem Spielehersteller werden auf Anfrage nicht kommentiert. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ ist die Serviceabteilung aufgrund zahlreicher Mails und Anrufe zeitweise regelrecht lahmgelegt gewesen.

Ein Sprecher des Unternehmens bittet um „Verständnis, dass wir die Vorgänge zum Thema Winnetou nicht kommentieren oder bewerten“. Bezüglich der längeren Bearbeitungszeit von Serviceanfragen teilte er Ende der ersten Septemberwoche mit. „Inzwischen sind die Antwortzeiten wieder normal und die Anfragen werden wie gewohnt zügig beantwortet.“ Auf der Internetseite steht allerdings nach wie vor der Hinweis zur längeren Bearbeitungszeit.

Umfrage zeigt geteiltes Meinungsbild in Ravensburg

Dass Ravensburg durch die bundesweite Debatte plötzlich für ein paar Tagen in die Schlagzeilen geraten ist, hat auch in der Stadt die Diskussion über das Thema angeregt, wie eine Umfrage zeigt.

Die Ravensburgerin Rosi Yaneva, 57 Jahre alt, findet die Entscheidung des Verlages, die Bücher aus dem Programm zu nehmen, übertrieben. Die Lehrerin hat in ihrer Kindheit im damals noch sozialistischen Bulgarien alle Karl-May-Bücher gelesen und nie als rassistisch empfunden, sagt sie. Der Begriff habe damals auch nicht so eine Rolle gespielt. Vielmehr geht es aus ihrer Sicht in den Büchern um Werte wie Freundschaft, Gerechtigkeit, Treue und Ehrlichkeit. Die Winnetou-Geschichte sei ein Märchen, das im Gegensatz zu deutlich schlimmeren Büchern und Horrorfilmen, die auf dem Markt seien, relativ harmlos sei.

Horgenzellerin hat durch Winnetou-Bücher etwas gelernt

Marina Putnik, 31 Jahre, ebenfalls aus Ravensburg, ist selbst Mutter. Auch sie hält es für übertrieben, dass die Bücher nicht mehr ausgeliefert werden. In ihrem Freundeskreis sei das Thema ebenfalls diskutiert worden und man frage sich, woher die Kritik an den Winnetou-Büchern eigentlich stamme. Sie sei gewissermaßen besorgt, was als Nächstes komme, da in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon die Pippi-Langstrumpf-Bücher kritisiert worden seien.

Lore Roth (70) aus Horgenzell hat alle Winnetou-Filme gesehen. Sie verknüpfe dadurch mit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas etwas Positives. Beispielhaft erwähnt sie deren Lebensweise, die sich nach dem Lauf der Natur und den Jahreszeiten orientiert habe.

Familie fühlt sich an eine andere Verbotsdiskussion erinnert

Die Familie Grüneberg aus Ebersbach-Musbach meint, dass man in dem aktuellen Winnetou-Filmbuch vielleicht einen Hinweis hätte platzieren sollen, dass das Kinderbuch nicht die Realität des 19. Jahrhunderts widerspiegele, in der die indigene Bevölkerung Nordamerikas durch die Weißen oft sehr grausam vertrieben worden seien. Familie Grünenberg ist aber auch der Ansicht, dass nie so eine riesige Diskussion entstanden wäre, wenn der Verlag das Buch nicht zurückgezogen hätte. Sie fühlen sich gewissermaßen an die Diskussion um örtliche Verbote des Partyhits ,,Layla“ in diesem Sommer erinnert. Wenn man jedes streitbare Buch oder Lied streichen würde, müsste man eine ganze Menge Lieder und Bücher verbannen, meinen sie.

Lore Roth (Foto: Felix Ludewig)

Hannah Frickel, 19, und ihre Mutter Claudia Keller, 50, aus Bad Waldsee haben durchaus Verständnis für die Kritiker des Winnetou-Buches. Hannah Frickel findet die Winnetou-Geschichten klischeehaft und nicht mehr zeitgemäß. Sie glaubt zwar nicht, dass die Bücher Kinder dazu bringen, rassistisch zu werden. Ob das Kinderbuch in Ordnung sei oder nicht müsste man ihrer Ansicht nach Angehörige der darin beschriebenen indigenen Gruppe fragen, die nach wie vor von Diskriminierung betroffen sei.

Studentin: Klischees sollten schon bei Kindern abgebaut werden

Lisa Madlener, 32, arbeitet in Ravensburg und plädiert ebenfalls dafür, dass man die heutige indigene Bevölkerung fragen solle, ob es für sie in Ordnung sei, wenn ihre historische Geschichte in dem umstrittenen Winnetou-Buch des Ravensburger Verlages aus ihrer Sicht relativ klischeehaft dargestellt werde.

Familie Grüneberg (Foto: Felix Ludewig)

Auch Evi Dandl, 22, die in Ravensburg an der Dualen Hochschule studiert, findet die Entscheidung, die Bücher zurückzunehmen, richtig. Es sei richtig, schon bei Kindern damit zu beginnen, Klischees über bestimmte Volksgruppen abzubauen.

Claudia Keller und Hannah Frickel (Foto: Felix Ludewig)

Lisa Madlener (Foto: Felix Ludewig)