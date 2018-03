Winfried Kretschmann predigt in Liebfrauen

Prominentester Prediger bei der diesjährigen Fastenpredigtreihe in der Liebfrauenkirche ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er wird am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr auf politische Verantwortung in „Zeiten der Unsicherheit“ eingehen.

Kretschmann hat seine Predigt laut Pressemitteilung unter das Wort der Schweizer Philosophin Jeanne Hersch „Verabredung mit der Wirklichkeit“ gestellt. Zu erwarten sei dabei nicht nur eine politische Predigt, sondern wohl auch ein Glaubensstatement des engagierten katholischen Christen.

Die fünf Predigten der Reihe stehen unter der zentralen Überschrift „Angst – na und?!“ Die musikalische Gestaltung übernimmt die Chorgemeinschaft Grünkraut unter Leitung von Ulrich Niedermaier.