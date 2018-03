Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und -geber

Schlechte Berufsaussichten trotz eines erfolgreichen Hochschulabschlusses? Miguel Huarcaya, der in seiner spanischen Heimat Soziale Arbeit studiert hat, stand vor diesem Problem. Die regional hohe Jugendarbeitslosigkeit innerhalb der Europäischen Union betrifft nämlich nicht nur gewerbliche Berufe. Auf der anderen Seite werden in Deutschland auch Sozialarbeiter dringend gesucht. Dass Huarcaya jetzt wieder Licht am beruflichen Horizont sieht, ist einem neuen Pilotprojekt des gemeinnützigen Bildungsträgers BBQ Berufliche Bildung zu verdanken, heißt es in einem Pressetext des Bildungsträgers.

Denn BBQ unterstützt den Spanier bei der Anerkennung seines spanischen Studienabschlusses in Baden-Württemberg. Sein Studium werde vom Regierungspräsidium anerkannt, wenn er ein sechsmonatiges Vollzeitpraktikum mit Schwerpunkt Verwaltung und deutsche Sozialgesetzgebung absolviert. Huarcaya sei laut Pressemitteilung dankbar für die Chance, während seines Praktikums am BBQ-Standort Ravensburg die Projektlandschaft kennenzulernen und dabei auch viel über die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfahren. Besonders freue er sich in Schulprojekten mit Migranten arbeiten zu dürfen, schließlich beleuchtete seine Bachelorarbeit an der Uni Barcelona unter dem Titel „Gib Straßenkindern eine Chance“ die Situation von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Nicaragua.

„Viele junge Leute haben eine tolle Ausbildung im Ausland erfolgreich hinter sich gebracht. Was ihnen oft fehlt, ist die Anerkennung hierzulande“, sagt BBQ-Projektleiterin Astrid Lommek in dem Pressebericht. „Wir freuen uns, wenn wir hier erfolgreich unterstützen und die Mobilität innerhalb des europäischen Arbeitsmarkts fördern. Letztlich steckt dahinter eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber“, so Lommek weiter. Dabei kümmere sich BBQ unter anderem um die Organisation der Sprachkurse, unterstütze bei Wohnungssuche und Behördengängen und sei für die sozialpädagogische Betreuung zuständig.

Miguel Huarcaya fühlt sich angekommen

Dass er in Deutschland angekommen ist und sich angenommen fühlt, daran Huarcaya keinen Zweifel. „Gerade die persönlichen Kontakte zu den Menschen reizen mich“, meint der junge Spanier. Er könne es sich gut vorstellen, später einmal in einem Jugendhaus oder einer Behinderteneinrichtung zu arbeiten. „Ich bin aber sehr offen und lasse alles auf mich zukommen“, so Huarcaya laut Pressebericht.