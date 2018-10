Wimmelbuch erscheint mit Ravensburger Motiven

In Ravensburg ist Rainer Weishaupt stadtbekannt. Für die Gestaltung von Kinderstadtplänen, für die Erfindung des „Mehli“, für die samstäglichen Karikaturen in der „Schwäbischen Zeitung“. Jetzt arbeitet er an einem Ravensburger Kinderbuch, das zum Rutenfest 2019 erscheinen soll.

Christel Werner hat über 30 Jahre gemeinsam mit ihrem Mann den Silberburg-Verlag in Tübingen geführt. Inzwischen wurde das Haus an ein Münchener Unternehmen verkauft. Die frühere Verlegerin kann trotzdem noch nicht ganz loslassen. Derzeit kümmert sie sich um ein Buchprodukt, das ihr nach eigener Aussage „eine Herzensangelegenheit“ ist.

Warum? Weil sie gebürtige Ravensburgerin ist. Und weil sie unbedingt ein Wimmelbilderbuch über ihre Heimatstadt haben möchte. Wem dieser Begriff nichts sagt: Wimmelbücher sind großformatige Bilderbücher für Kinder ab zwei Jahren, doch auch die Älteren haben viel Spaß, diese anzusehen. Denn großformatig „wimmelt“ es auf diesen Seiten von Details, Menschen, Tieren und Dingen. Christel Werner hat schon unzählige dieser Bilderbücher verlegt. Nun soll eins für Ravensburg folgen.

Wer in den 70er-Jahren groß wurde, der kennt Ali Mitgutsch. Er brachte in unzähligen Wimmelbilderbücher für Kinder viele kleine Alltagsszenen ins Bild, die deshalb so spannend sind, weil es auch beim zweiten, dritten oder vierten Betrachten immer wieder Neues zu entdecken gibt – und weil diese Bände oftmals ziemlich lustig sind. „Rundherum in meiner Stadt“, Mitgutschs erstes Werk, erschienen 1968, gilt noch heute als Pionierarbeit in diesem Genre, das unzählige Nachahmer fand.

Nun reiht sich auch der Ravensburger Rainer Weishaupt in die Idee der Wimmelbücher ein. Christel Werner kam vor über einem Jahr auf den Diplom-Grafikdesigner mit ihrer Idee zu, denn sie war sich sicher, so ein Buch über die Türmestadt könne nur er zeichnen, wie sie sagt. Neun typische Ravensburg-Motive wird der Band enthalten, ein Teil davon ist schon fertig. Weishaupt, Jahrgang 1971, braucht nach grober eigener Einschätzung rund eine Woche für ein einziges Wimmelmotiv.

„Ich hätte keine Lust, das für eine andere Stadt zu machen“, sagt der Zeichner, der seit 1992 jeden Samstag in der „Schwäbischen Zeitung“ das lokale Wochengeschehen karikiert. Aber für seine Heimatstadt: selbstverständlich. Die Motive des Buchs sind für die Stadt wichtige Ereignisse (Rutenfest natürlich, aber auch der Christkindlesmarkt) oder typische Orte (Flappach, Wochenmarkt, Marienplatz). Im Gegensatz zu seinen SZ-Karikaturen bezeichnet Rainer Weishaupt seine Wimmelbilder als „nicht wahnsinnig satirisch“, sondern eher als „kindgerecht“.

Zum Rutenfest 2019 soll das Buch „Ravensburg wimmelt“ fertig sein und verkauft werden. 5000 Exemplare werden nach Aussage von Christel Werner gedruckt. Um die Kosten zu decken, sucht sie noch nach Firmen, die als Sponsoren auftreten möchten. Auch, um den anvisierten Verkaufspreis von 14,90 Euro halten zu können.