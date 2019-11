Wiltrud Weber singt im Festsaal in Weißenau

Zum Verständnis der Kulturen und zur Verringerung der Angst vor dem Unbekannten beizutragen, das ist ein wichtiges Anliegen der international bekannten Sopranistin Wiltrud (Willa) Weber aus Ravensburg, die in Berlin lebt. Am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr gibt sie im Festsaal des Klosters Weißenau ein Konzert unter dem Motto: „Wurzeln und Flügel“ im Sinne Goethes. Die Künstlerin hat für die Gesellschaft für christisch-jüdische Begegnung ein Liederprogramm zusammengestellt, das nicht nur verschiedene Kulturen, sondern auch unterschiedliche Genres überspannt, hießt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Zwischen den beiden Polen, die das menschliche Leben bestimmen, Erdverbundenheit und Höhenflüge, zwischen Wurzeln und Flügeln, wird sich die Musik des Abends bewegen, der insbesondere in der zweiten Hälfte bislang unbekannte musikalische Regionen erschließt, so die Ankündigung.

Im ersten Teil singt Wiltrud Weber im amerikanischen Exil entstandene Liebeslieder des jüdischen Komponisten Kurt Weill, jiddische Songs des jüdisch-polnischen Dichters und Komponisten Mordechaj Gebirtig aus dem Ghetto und sehnsuchtsvolle Volksweisen in arabischer und persischer Sprache. Sie wird begleitet von Karl Albrecht (Bobby) Fischer am Piano, Philipp Schiemenz am Cello sowie Volker Rausenberger am Akkordeon.

Der zweite Teil ist den „Flügeln“, der Fantasie und den Höhenflügen gewidmet. So wird die Künstlerin unter anderem das Vaterunser in aramäischer Sprache singen, der Sprache Jesu und Musikstücke in arabischer Sprache präsentieren, die eigens für sie von in Hollywood und in Berlin arbeitenden Filmmusik-Komponisten geschrieben worden sind. Im Duo mit Stephan Bobinger und begleitet von Bobby Fischer und Phillip Schiemenz wird sie ihr neues Classic-Electronic-Fantasy Projekt „Way Beyond“ vorstellen.

Die Rolle der Moderatorin an dem Abend übernimmt die Ravensburger Schauspielerin Jutta Klawuhn.