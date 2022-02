Ravensburg (sz) - Das Theater „Willkommen in deinem Leben“ führt dem Zuschauer erfrischend spritzig vor Augen, dass es erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. McKeevers Stück ist ein gelungener Appell, das Dasein auszukosten, romantisch und voll skurrilem Humor, ein modernes Märchen, dessen Dialoge genauso staubtrocken sind wie der Sand in der Wüste Arizonas, so das Theater in seiner Presseankündigung. Aufführung am Freitag und Samstag, 11. und 12. Februar im Theater Ravensburg. Karten: Theater Ravensburg, Tel. 23364 (Do-Sa von 17-20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de Foto: Theater Ravensburg