Wildschweine verlieren zum Auftakt

Sie haben verbissen gekämpft, aber trotzdem unterlagen die Wildschweine in ihrem ersten Zweitligaspiel am Sonntag vor heimischem Publikum. Knapp 600 Fans unterstützten die TSB-Footballer bei ihrem Auftaktspiel, aber am Ende hat es nicht für einen Sieg gereicht. Headcoach Thomas Miller spricht der Mannschaft dennoch Lob aus. „Unser Team hat sehr gut mitgehalten und gezeigt, dass wir zu Recht in der GFL2 spielen“, sagte Miller. „In der ersten Halbzeit haben wir auf Augenhöhe mitgespielt und hätten zur Pause auch führen können, in der zweiten Hälfte ließ dann die Konzentration nach und wir haben ein paar individuelle Fehler gemacht. Die Rams waren etwas abgeklärter und nutzen diese Fehler eiskalt aus.“

Die Zuschauer sahen eine hart umkämpfte Partie auf hohem Niveau. Die Nürnberger begannen, angeführt von ihrem amerikanischen Quarterback Phillip Garcia, mit ihrer Offense und zunächst schien es, als ob sie früh gestoppt werden könnten, aber im dritten Versuch konnten sie mit einem Pass nicht nur ein neues First Down erreichen, sondern bis an die Ein-Yard-Yard Linie der Razorbacks laufen. Den ersten Touchdown des Spiels erzielten die Franken dann mit einem Lauf und nach erfolgreichem PAT stand es 7:0 für die Gäste. Die Ravensburger Offense musste auf zwei Receiver verzichten, denn Mirko Czyzewski und Joris Strobel verletzten sich letzte Woche. Joris Strobel, der das Team im letzten Jahr als Quarterback zur Meisterschaft in der Regionalliga führte, wird für die gesamte Saison ausfallen.

Da beide Verteidigungsreihen im weiteren Verlauf gut aufpassten, wechselte der Ballbesitz ständig hin und her. Die TSB-Footballer behielten nach einem Punt im vierten Versuch doch das Angriffsrecht, da Punter Martin Gindele berührt wurde und dies mit einer Raumstrafe belegt und automatisch zu einem First Down führte. Dieses Momentum nutzte das Heimteam und nach einem schönen Lauf durch Runningback Alexander Lorch warf Courtney Dailey den Ball zu Michael Mayer in die Endzone. Leider konnte der Zusatzversuch nicht verwertet werden. Die Nürnberger zeigten sich aber nicht geschockt und erzielten im Gegenzug mit einem tiefen Pass den nächsten Touchdown. Dieses Mal konnten sie auch keine Extrapunkte erzielen. Alexander Lorch nahm kurz vor der Pause den Ball – und das Herz – in die Hand und nach mehreren guten Laufspielzügen konnte er einen Pass in der Endzone fangen und auf 12:13 verkürzen. Da Kicker Martin Gindele erneut daneben kickte, gingen die Razorbacks mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Fehler schleichen sich ein

Die Razorbacks wollten das Spiel in der zweiten Hälfte für sich entscheiden und kämpften unermüdlich um jeden Meter. Allerdings schlichen sich immer mehr Fehler ein, welche die Gegner in gute Ausgangspositionen brachten. Die Defense der Wildschweine konnte die Widder zunächst noch stoppen und ließ nur ein Fieldgoal zu, aber sie stand in dieser Phase sehr häufig auf dem Feld und konnte kurze Zeit später den nächsten Touchdown der Rams zum 22:12 nicht verhindern. Mit dem Zusatzversuch erhöhten die Franken auf 23:12 zu Beginn des letzten Quarters. Die Wildschweine versuchten es jetzt mit der Brechstange und wollten mit Pässen schnell in Richtung der gegnerischen Endzone marschieren. Mit etwas Unterstützung der Rams, die zweimal einen Passempfänger der Razorbacks beim Fangen des Balls behinderten, kamen sie auch bis in die 20 Yard Zone. Aber Quarterback Courtney Dailey verlor auf dem Weg zum Touchdown den Ball und nachdem die Nürnberger diesen sicherten, ließen sie die restliche Zeit auslaufen.

Für die Footballer des TSB Ravensburg war das erste Spiel in der zweithöchsten Spielklasse ernüchternd. Sie konnten den erfahrenen Rams zwar am Anfang Paroli bieten, waren aber nicht in der Lage, diese Leistung konstant über die gesamte Spielzeit abzurufen. Die Ravensburger Trainer waren dennoch nicht unzufrieden. „Wir haben eine tolle Teamleistung gezeigt und hatten Chancen auf einen Sieg“, erklärte Offense Coordinator Frank Kienzle nach dem Spiel. „Wir müssen nun daran arbeiten, diese Chancen auch zu nutzen und auf der anderen Seite weniger Fehler machen.“ Die Wildschweine können sich nun in den nächsten zwei Wochen auf den nächsten Gegner, die Allgäu Comets aus Kempten, vorbereiten, die am 19. Mai zum TSB kommen.