Wildschweine treffen auf Bauern

An das letzte Spiel der Ravensburg Razorbacks hat Alexander Niess allerbeste Erinnerungen. Das liegt zum einen daran, dass die American Footballer aus Ravensburg das Offensivspektakel gegen die Nürnberg Rams mit 78:70 gewonnen haben. Zum anderen aber auch, weil Niess, der erst vor zwei Jahren mit Football begonnen hat, in dieser Partie seine ersten Punkte für die Razorbacks machte.

„Das war mein erstes Heimspiel vor 1500 Zuschauern, dazu meine ersten Punkte. Ein unglaubliches Gefühl“, sagt Niess rückblickend. Die völlig wilde Partie gegen den Tabellenzweiten brachte den Ravensburgern zudem eine einigermaßen komfortable Situation an der Tabellenspitze der German Football League 2 Süd ein. Die Razorbacks haben alle sechs Saisonspiele gewonnen, der Erstliga-Absteiger Saarland Hurricanes hat nach dem überraschend punktearmen 6:6 in Gießen schon fünf Minuspunkte. Die Straubing Spiders und Nürnberg haben bereits sechs Minuspunkte. „Montabaur hat aber nichts zu verlieren“, warnt Niess. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Wildschweine aus Ravensburg die kämpfenden Bauern, die Fighting Farmers aus Montabaur.

Wenige Punkte des Gegners

Der Aufsteiger hat seine fünf Saisonspiele bislang zwar allesamt verloren und dabei in Summe nur 49 Punkte erzielt. „Aber sie spielen nicht wie ein Team, das noch nicht gewonnen hat“, meint Niess. In Montabaur, wo Ravensburg mit 49:20 gewann, gingen die Fighting Farmers gleich im ersten Spielzug in Führung. „Wir müssen von Anfang an wach sein“, sagt daher Niess mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag.

Der 24-jährige Wide Receiver kam erst zu Beginn des Jahres von der zweiten Mannschaft der Razorbacks ins GFL2-Team. Im Training und den Spielen kann er sich viel von seinen Mitspielern wie Michael Mayer, Andreas Lo Meo-Englbrecht oder den Importspielern abschauen. „Wie viel ich in den vergangenen vier, fünf Wochen gelernt habe, ist schon unglaublich“, gesteht Niess. „Es tut uns jungen Spielern sehr gut, wenn wir von den erfahrenen Mitspielern lernen können.“ Gegen Nürnberg stand Niess erstmals als Starter auf dem Feld – auch, weil Mitspieler wie Patrick Reinisch verletzt fehlten. „Ich muss viel blocken und arbeiten“, beschreibt Niess seine Aufgaben auf dem Feld. Bei einer „two-point-conversion“ machte er gegen die Rams seine ersten Punkte in der zweiten Liga.

„Wir können nur überraschen“

Die Razorbacks hatten nach dem Sieg gegen Nürnberg eine Woche Pause – Montabaurs letztes Spiel war das Hinspiel gegen Ravensburg vor drei Wochen. „In der Trainingsarbeit haben wir unser ganz normales Programm abgespult“, wird Montabaurs Cheftrainer Sebastian Haas auf der Homepage der Fighting Farmers zitiert. Zum Rückspiel in Weingarten sagt Haas: „Wie im Hinspiel muss vor allem unsere kämpferische Einstellung stimmen. Wir können dort nur überraschen.“