Wifo plant verschiedenen Aktionen zu Ostern

Die Initiative Ravensburg (Stadt und Wifo) will auch in diesem Jahr zu Ostern etwas bieten und veranstaltet „Spiel und Spaß mit dem Osterhas“ in abgewandelter Form. Heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Gerade für Kinder soll etwas geboten werden, damit Ostern - auch Zuhause - ein Erlebnis wird.

Im Wifo-Büro haben Mehli und Osterhase demnach Mal- oder Bastel-Boxen für Kinder vorbereitet. Am Ostersamstag könne dann in einer Online-Veranstaltung gemeinsam unter Anleitung gewerkelt werden. „Wir freuen uns, Kindern zu Ostern ein kleines Programm bieten zu können, coronakonform und trotzdem spannend“, wird Wifo-Geschäftsführer Eugen Müller zitiert. Mehr Infos zu den einzelnen Boxen, Bestellungen und dem Ablauf gebe es unter www.wifo-ravensburg.de. Das Angebot ist für alle kostenlos, die Boxen gebe es, so lange der Vorrat reicht.

Dieses neue Projekt ist geplant

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr soll ein neues Projekt sein, welches in Zusammenarbeit mit dem Ravensburg-Weingartener Kunstverein entstanden ist. Pünktlich zu Ostern würden künstlerisch gestaltete und bepflanzte „RAVletten“ also „Ravensburger Paletten“ an mehreren Standorten in der Innenstadt platziert. Patricia della Monica, Abteilungsleitern des Stadtmarketings: „Die Idee ist, ein Stückchen mehr Grün und Kunst in die Innenstadt zu bringen. Wir freuen uns sehr über die tolle Kooperation.“ Für zusätzliche Frühlingsstimmung sollen die dekorierten Brunnen in der Innenstadt sorgen.

Auch in diesem Jahr könne man zu Ostern wieder etwas gewinnen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sei Kreativität gefragt. Bilder der schönsten Ostereier ob gemalt, verziert oder gefärbt können an info@wifo-ravensburg.de gesendet werden, dann nehme man an der Verlosung teil. Unter anderem gebe es Eintritte ins Ravensburger Spieleland, Ravensburger Geschenk-Gutscheine oder Spiele zu gewinnen. Die Aktion läuft bereits seit Freitag.

Als kleines Ostergeschenk und zur Unterstützung des Ravensburger Handels bezahle die Initiative Ravensburg noch bis 31. März die Versandkosten bei Bestellungen des Ravensburger Geschenk-Gutscheins im Wifo-Büro. Bestellungen können an info@wifo-ravensburg.de gesendet werden.