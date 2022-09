Zukunftsangst wirkt sich noch nicht auf Ravensburger Einzelhandel aus

Angst vor unbezahlbaren Gas- und Stromrechnungen verunsichert viele Verbraucher. Weil sie fürchten, mit ihrem Einkommen in Zukunft nicht mehr über die Runden zu kommen, beschränken sich manche beim Konsum: Größere Anschaffungen wie ein neues Auto oder Elektrogerät werden verschoben, Zurückhaltung üben viele auch beim Kauf von Bekleidung, dem Besuch von Kulturveranstaltungen oder Restaurants. Die „Schwäbische Zeitung“ fragte beim Geschäftsführer des Wirtschaftsforums pro Ravensburg (Wifo), Eugen Müller, nach, wie die Einzelhändler und Dienstleister in der Türmestadt die Lage einschätzen.

„Die aktuelle Situation schafft Verunsicherung bei den Menschen vor dem, was alles möglicherweise im Herbst und Winter kommen könnte. Dies wirkt sich auf das Konsumklima im Handel generell aus, natürlich auch in Ravensburg“, meint Müller. Dabei scheint die Lage dank der extrem niedrigen Arbeitslosenquote noch weit besser zu sein als in anderen Regionen Deutschlands. „Bis jetzt läuft es im Ravensburger Einzelhandel ganz gut, die Stadt war im Sommer belebt, auch dank des Tourismus.“

Nach Corona gibt es viel aufzuholen

Trotzdem gebe es im Handel wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren enorm viel aufzuholen, meint Müller. Laut Handelsverband lägen die aktuellen Gewinne der Branche mehr als 20 Prozent unter dem Niveau aus der Vor-Pandemie-Zeit. Deshalb würden die Ravensburger Händler mit Sorge auf die kommenden Monate blicken, denn der Herbst und vor allem die Vorweihnachtszeit seien für den Handel eine wichtige Zeit, in vielen Branchen werden dort 30 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes erzielt.

Ein Problem bestand sogar schon vor den aktuellen Krisen: „Alle Städte haben sinkende Frequenzen vor allem durch den Onlinehandel zu verzeichnen“, meint Müller. Umso mehr brauche die Innenstadt von Ravensburg attraktive Rahmenbedingungen, die vor allem Handel und Gastronomie zugutekommen würden. „Dazu gehört eine spürbare Willkommenskultur in allen Bereichen, die Lust auf einen Besuch der Ravensburger Innenstadt macht.“ Wichtige Faktoren sind Müllers Meinung nach eine gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln, „vor allem mit dem Auto“. Dabei zielt er auf die Diskussionen im Gemeinderat der vergangenen Jahre ab, das Parken zu verteuern. „Es muss möglichst alles vermieden werden, was die Leute abhält, in die Stadt zu gehen. Gleichbedeutend für die Innenstadt sind eine attraktive Aufenthaltsqualität und natürlich freundlicher Service und Kundennähe“, meint Müller.

Festhalten an Events

Dabei haben die Stadt Ravensburg und das Wifo im Rahmen der „Initiative Ravensburg“ in den vergangenen Jahren immer stärker auf sogenannte Events gesetzt, also Feste, Aktionstage und verkaufsoffene Sonntage. Obschon es den meisten Menschen in diesem Winter wohl weniger an Gelegenheiten, sondern eher am Geld zum Shoppen fehlen dürfte, will man daran festhalten. Wie sehr die Menschen danach hungern würden, habe man bei „Ravensburg spielt“ gesehen, das trotz durchwachsenem Wetter Tausende Besucher begeistert habe.

Erstmals und einmalig wegen der langen Coronapause gibt es in diesem Jahr auch drei verkaufsoffene Sonntage, den zweiten am kommenden Sonntag, 2. Oktober, den dritten am 13. November parallel zum Martinimarkt. „Er soll bereits die wichtige Vorweihnachtszeit für den Handel unterstützen. Denn verkaufsoffene Sonntage bieten extra Erlebnis- und Einkaufsmöglichkeiten, bei denen die Menschen in Ruhe und gemeinsam mit Familie und Freunden die Innenstadt erleben können“, glaubt Müller, dass nicht alles am Geld hängt, sondern eben doch an der Gelegenheit.

Absage an dunkle Innenstadt

Einer dunklen Innenstadt aus Energiespargründen in der Zeit vor Weihnachten erteilen die Händler eine klare Absage. „Bei allen richtigen und wichtigen Maßnahmen zur Einsparung von Energie muss die Innenstadt dennoch attraktiv und belebt bleiben und dies vor allem in der Adventszeit. Dazu gehört ein anziehender und stimmungsvoller Christkindlesmarkt, ein notwendiges Maß an Beleuchtung an Gebäuden und in den Straßen, auch aus Gründen der Sicherheit.“

Da die Energiekosten aber natürlich auch für die Einzelhändler steigen, unterstützt das Wifo ein „zielgerichtetes Energiesparen“ der Händler und Gastronomen. Der Umstieg auf LED-Beleuchtungen gehöre dazu. Unter dem Motto „Tür zu – Geschäft offen“ werde zudem ein Beitrag zur Energieeinsparung und damit auch zum Klimaschutz geleistet. „Und nach 22 Uhr sind schon bisher die meisten Schaufensterbeleuchtungen in der Innenstadt ausgeschaltet.“ Zudem befürwortet das Wifo den Bau von Photovoltaikanlagen auch in der Innenstadt – unter Berücksichtigung von Stadtbild und Denkmalschutz.