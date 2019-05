Wieso nach einem Brand in Ravensburg tausende Nutzer keinen Handy-Empfang haben

Hochhaus war früher mal ein Hotel

Das 13-stöckige Hochhaus am Goetheplatz in der Ravensburger Südstadt wurde in den 1950er-Jahren von der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Reutlingen gebaut – entworfen hat es der Architekt Hans Riempp. 1957 war die feierliche Einweihung des „Hotels Europa“mit seinen 63 Betten, einem Dachgarten-Café, einer Aussichtsterrasse und einem Restaurant. Der Neubau sollte nach dem Willen des damaligen Oberbürgermeisters Albert Sauer – in dessen Amtszeit auch die Neuwiesenschule, das Hallenbad und die Oberschwabenhalle gebaut wurden – das erste Hochhaus Oberschwabens werden – was nicht ganz geklappt hat.