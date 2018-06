Wiedersehen mit Omar Jatta

Der Fußball-Oberligist FV Ravensburg ist am Samstag beim FC Villingen zu Gast und will an den 1:0-Erfolg aus der Vorwoche anknüpfen. Gegen den Tabellen-16. aus der Doppelstadt sind die Ravensburger favorisiert.

„Mit Villingen treffen wir zwar auf einen Gegner, der diese Saison keine besondere Bilanz vorzuweisen hat, jedoch nach dem Trainerwechsel hochmotivert sein wird“, warnt FV-Cheftrainer Wolfram Eitel. Am Montag ist Villingens Cheftrainer Lothar Mattner aus privaten Gründen überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Vorübergehend bekleidet Jago Maric das Traineramt, assistiert wird er von Co-Trainer Claudio Sukale und vom Coach der U-23-Mannschaft, Jörg Klausmann. Aus diesem Grund denkt Eitel, „dass sich die einzelnen Spieler dem neuen Coach präsentieren wollen und daher sehr engagiert zu Werke gehen werden“. Derzeit steht Villingen mit mageren sechs Punkten auf Platz 16 und ist seit vier Partien ohne Sieg.

Apropos vier Spiele ohne Sieg: Der FV Ravensburg hat am Wochenende zu Hause gegen den Freiburger FC mit 1:0 gewonnen und dadurch seine Negativserie von vier Partien ohne Sieg gebrochen. „Selbstverständlich war der Sieg am Samstag wichtig. Allerdings ist für uns jeder Sieg wichtig, egal, wie viele Spiele wir nicht als Sieger vom Platz gegangen sind“, sagt Eitel.

Heimgartner fehlt noch

Die Spieler hätten nach dem Zittersieg gewohnt akribisch weitergearbeitet und seien heiß, den nächsten Sieg einzufahren. Am Wochenende belebte der eingewechselte Simon Wetzel durch seine Agilität das FV-Spiel und trug somit maßgeblich zum knappen Erfolg bei. Ob er am Samstag in der Startelf stehen wird, lässt Eitel noch offen. Dem 23 Jahre jungen Mittelfeldmann ist jedoch ein Lob seines Trainers sicher: „Simon hat gegen Freiburg gute Impulse gesetzt und ich bin froh, ein Spieler mit solcher Qualität von der Bank bringen zu können.“

Gegen den FC Villingen kann Eitel praktisch auf einen kompletten Kader zurückgreifen: Einzig Ralf Heimgartner ist noch nicht komplett fit und wird am Wochenende nicht zum Einsatz kommen. Heimgartner trainiere zurzeit sporadisch mit der Mannschaft und soll spätestens in der kommenden Woche gegen den SC Pfullendorf wieder mit an Bord sein.

Ein besonderes Spiel erwartet Ex-FV-Spieler Omar Jatta: Der Stürmer aus Gambia lief vergangene Saison 17 Mal für die Ravensburger auf und erzielte fünf Treffer. Im Sommer verließ Jatta den FV in Richtung Villingen, wo er bislang zwei Treffer in acht Partien schoss. Trainer Eitel sieht das Wiedersehen zwiespältig: „Auf der einen Seite habe ich sehr gerne mit ihm gearbeitet und freue mich. Auf der anderen Seite sagt man nach, dass Stürmer gerne gegen ihre ehemaligen Vereine treffen. Daher werden wir uns doppelt anstrengen.“ Denn ein weiterer Sieg soll her. (mafu)