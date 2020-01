Wiedersehen mit dem Ravensburger Geiger Linus Roth

Ein Wiedersehen mit dem in Ravensburg geborenen Geiger Linus Roth gibt es am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. Er kommt in Begleitung seines langjährigen Kammermusikpartners, dem Pianisten José Gallardo. Auf dem Programm stehen Sonaten von Brahms, Beethoven und Mieczysław Weinberg. Eine Einführung findet um 19.30 Uhr statt.

Die Musik Weinbergs sei Linus Roth ein echtes Anliegen, heißt es in der Ankündigung. Er veröffentlichte bereits zwei CDs mit Werken des jüdisch-polnischen Komponisten und rief 2015 die „Internationale Weinberg Society“ ins Leben, die mit Konzerten Lesungen, Ausstellungen und interdisziplinären Veranstaltungen das Erbe des, lange Jahre auch Fachleuten kaum bekannten, Komponisten pflegen und verbreiten möchte, so die Pressemitteilung weiter.

Linus Roth gehöre laut Pressebericht zu den stilleren Künstlern im Lande, die durch den Ernst ihrer Darbietungen beeindrucken. Zunächst erregte er als Stipendiat der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung Aufmerksamkeit, setzte dann seinen Weg als Echo-Klassik-Preisträger in der Kategorie „Bester Nachwuchskünstler 2006“ fort und ist mittlerweile Professor am Leopold-Mozart-Zentrum der Augsburger Universität.

In Argentinien geboren, begann José Gallardo seinen Klavierunterricht in Buenos Aires am Konservatorium. Sein Studium beendete er 1997 an der Universität Mainz, an der er bis 2008 als Dozent im Fachbereich Musik wirkte. Seit Herbst 2008 ist er im Rahmen des „Interdisziplinären Forums für künstlerische Interpretation“ ebenfalls am Leopold-Mozart Zentrum, Universität Augsburg, tätig.