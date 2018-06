Wiedersehen mit Alex Leavitt

Die Ravensburger Eishockeyfans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Meisterstürmer Alex Leavitt freuen, wenn auch nicht im Dress der Towerstars. Am 26. August kommt es in der Ravensburger Eissporthalle zu einem interessanten Vorbereitungsspiel. Um 18.30 Uhr ist das Team von Medvescak Zagreb zu Gast, einem Top-Team aus der mit fünf Nationen belegten EBEL. Im Vorjahr schafften es die Kroaten in das Halbfinale und haben sich für die nächste Saison unter anderem mit Alex Leavitt verstärkt, der nach dem Meistertitel mit den Towerstars 2011 nach Finnland wechselte.

Um das attraktive Spiel vereinbaren zu können, war laut den Towerstars eine Änderung im Testspielprogramm erforderlich. Das für diesen Tag geplante Gastspiel beim Oberligisten Regensburg wurde auf Sonntag, 9. September, 18 Uhr verlegt.