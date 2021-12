Wieder verspielt der EV Ravensburg einen Vorsprung

Zwei Drittel lang hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga beim ESC Hügelsheim geführt. Die Baden Rhinos wankten, aber sie fielen nicht, sondern gewannen noch mit 7:4. Die Oberschwaben mussten einmal mehr mit leeren Händen die Heimreise vom Baden Airport antreten. Da EKU Mannheim gegen Heilbronn gepunktet hat, ist der Vorsprung des EVR auf Platz acht auf einen Punkt geschrumpft.

Dabei gelang dem EVR in Hügelsheim laut Mitteilung ein Start nach Maß. Gerade 64 Sekunden waren gespielt, da versenkte Adrian Kirsch die Scheibe zum 1:0. Allerdings kamen die Baden Rhinos sofort in den Tritt und glichen in der fünften Minute aus. Ravensburg zeigte sich unbeeindruckt und ging schon in der achten Minute vor mehr als 400 Zuschauern mit 2:1 erneut in Führung. In der 14. Minute zog Adrian Kirsch in Unterzahl auf und davon und erzielte das 3:1.

Hügelsheim ging erkennbar mit dem Willen in den Mittelabschnitt, dieses Ergebnis nicht stehen zu lassen. Routinier Daniel Steinke erzielte in der 25. Minute den Anschluss, Andy Mauerer markierte in der 30. Minute den Ausgleich. Noch einmal kam der EVR zurück. In der 35. Minute erzielte Philipp Heckenberger das 4:3.

Der Schlussabschnitt gehörte jedoch eindeutig den badischen Nashörnern. Noel Johnson schoss in der 46. Minute das 4:4. Eine Strafe gegen Hügelsheim eröffnete dem EVR die Möglichkeit, noch einmal vorzulegen. Die Chance verstrich ungenutzt. So ging Hügelsheim in der 50. Minute erstmals in Führung. Nun schwanden bei den nur mit einem Miniaufgebot angetretenen Ravensburgern nach engagiertem Kampf die Kräfte. Simon Klemmer sorgte mit dem 6:4 (56.) für die Entscheidung. Sebastian Otts 7:4 war der Schlusspunkt.