Wieder vermehrt Betrugsanrufe

Im Laufe des Montagmittags haben sich mehrere Anwohner aus den Stadtgebieten von Ravensburg und Weingarten bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, Betrugsanrufe erhalten zu haben.

In den Telefonaten gaben sich die unbekannten Anrufer nach Angaben der Polizei jeweils als Familienangehörige aus und baten aufgrund einer finanziellen Notlage um Summen zwischen 4000 und 45 000 Euro. In allen bisher bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen jedoch die Betrugsabsicht und beendeten die Telefonate, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung dringend darum, insbesondere ältere Familienangehörige über diese aktuelle Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären.

Eine Darstellung der Vorgehensweisen der Täter sowie Tipps und Tricks, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Informationsseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de