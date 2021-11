Wieder steht der EV Ravensburg ohne Punkte da

Sowohl in Pforzheim als auch zu Hause gegen Heilbronn sind Punkte in Reichweite gewesen. Am Ende stand der EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga nach einem 3:5 und einem 1:3 wieder mit leeren Händen da. Nun muss am Sonntag (12 Uhr, CHG-Arena) gegen Schlusslicht Freiburg zwingend der Knoten platzen.

Gemessen an den ersten beiden Dritteln war der Sieg der Eisbären Heilbronn in Ravensburg nicht unverdient. 0:0 stand es zur ersten Pause, doch die Gäste hatten bis dahin dominiert. Auch eine Überzahl half dem EVR nicht. Heilbronn hatte sogar bei einem Alleingang in Unterzahl die Führung auf dem Schläger. Nur einem überragenden Goalie Matteo Calvi und dem Schusspech der Eisbären hatte es Ravensburg zu verdanken, dass es noch 0:0 stand.

Im zweiten Abschnitt war der EVR wesentlich besser im Spiel. Es wurde klar, dass eine Szene reichen könnte, um die Entscheidung einzuleiten. In der 32. Minute musste Calvi einen Schuss aus kurzer Distanz nach vorne abprallen lassen. Dort stand Robin Platz frei und traf zum 1:0 für Heilbronn. Der EVR reagierte mit erhöhtem Angriffsdruck. Mitten in die Ravensburger Drangphase hinein fiel in der 38. Minute das 0:2 nach einem Konter durch Marco Horter.

Im letzten Drittel war ein vehement nach vorne drängender EVR das aktivere Team. In der 50. Minute wurde der alleine aufs Tor zufahrende Simon Heckenberger gelegt. Johann Katjuschenko, nach langer Pause ins Team zurückgekehrt, verwandelte den Penalty zum 1:2. Nun rollte Angriff auf Angriff aufs Heilbronner Tor, in dem Jonas Natterer aber ebenfalls stark hielt. Ravensburg vergab mehrere Großchancen, überstand aber auch eine doppelte Unterzahl gut fünf Minuten vor dem Ende. In der vorletzten Minute kam Heilbronn gegen die weit aufgerückten Gastgeber zum 3:1.

Ähnlich war der Spielverlauf in Pforzheim. Auch hier rannte der EVR in der Schlussphase vergeblich dem Rückstand hinterher und kassierte zwei Sekunden vor dem Ende das 3:5 ins leere Tor. U20-Verteidiger Robin Prätz hatte Ravensburg mit seinem ersten Regionalligatreffer in Führung geschossen (17.). Eine halbe Minute später hatte Pforzheim durch Leon Rausch bereits ausgeglichen. Martin Juricek sorgte in der 25. Minute für das 2:1. In der 29. Minute glich Philipp Heckberger für den EVR aus. Der Schlussabschnitt brachte in der 43. Minute die erneute Führung der Gastgeber durch Fabio Laule. Erneut Rausch erhöhte in der 48. Minute auf 4:2. Philipp Heckenberger erzielte das 3:4 (55.). Doch zu einem Punkt reichte es wieder nicht.