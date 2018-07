Wieder Kinderarmbänder am Rutenfest

Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre hat das DRK Ravensburg für das Rutenfest wieder eine ausreichende Menge an Kinderarmbändern geordert, heißt es in einer Mitteilung. Mit diesen kostenlosen Armbändern wird verhindert, dass Kinder, die in der Menschenmenge den Kontakt zu ihren Eltern verloren haben, hilflos umherirren. Aufmerksame Festbesucher bringen die Kinder zu einer der beiden DRK-Wachen (Kuppelnauschule oder mobile Wache in der Franz-Stapf-Straße beim Vergnügungspark). Anhand des Kindernamens und der Nummer der Eltern auf dem Armband kann in der Regel schnell das Problem gelöst werden. Das Armband kann in den beiden Wachen am Freitag, 20. Juli, ab 18 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr, am Montag ab 9.30 Uhr in der Kuppelnauwache und ab 12 Uhr in der mobilen Wache sowie am Dienstag ab 11 Uhr in beiden Wachen abgeholt werden.