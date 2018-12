Wieder geht’s auch um den Landestitel

Eine der tradtitionsreichsten Triathlonveranstaltung Baden-Württembergs geht im Jahr 2019 in ihre 34. Auflage. Der Ravensburger Triathlon bildet eines der sportlichen Highlights im Jahreskalender der Türmestadt und wird am Samstag, 3. August 2019 wieder viele Sportler in das Flappachbad locken. Dabei freuen sich die Veranstalter um die beiden Vereine DAV und TSB besonders, dass der baden-württembergische Triathlonverband erneut die Baden-Württembergischen Meisterschaften auf der Sprintdistanz nach Ravensburg vergeben hat.

Schwimmen, Radfahren und Laufen – die Kombination dieser drei Ausdauersportarten wurde im Ravensburger Flappachbad erstmals im Jahr 1985 vereint. Im Vorjahr haben sich fast 500 Sportler von Jung bis Alt über die verschiedenen Distanzen an den Wettkämpfen beteiligt. Unter ihnen war auch der frühere Triathlon-Weltmeister Daniel Unger. Jens Kluzik, der die Organisation des Großevents ehrenamtlich leitet, hat mit seinem Team bereits wieder die Vorbereitungen gestartet.

Viele Veränderungen werden positiv aufgenommen

Das Teilnehmerfeedback sei laut Kluzik in diesem Jahr rundum positiv gewesen. Viele Sportler lobten die familiäre Atmosphäre im Flappachbad und betonten die engagierte Arbeit der unzähligen Helfer. Sein junges Team versuche sich aber nicht auf Loorbeeren auszuruhen, sondern diskutiert ständig neue Ideen und Verbesserungsmöglichkeiten. „Unser Ziel ist es ein modernes Sportevent auf die Beine zu stellen, an welches sich Sportler und Zuschauer gerne zurückerinnern“, sagt Kluzik. Viele Veränderungen der vergangenen Jahre hätten sich so bereits positiv ausgewirkt. Kürzere Wettkampfstrecken, die Einführung der Staffel-Rennen, ein Info-Point oder auch das Anfeuern durch Cheerleader der Ravensburg Razorbacks.

Im nächsten Jahr werden zwar wieder einige Neuerungen präsentiert, der Kern der Veranstaltung und die Strecken bleiben jedoch weiterhin erhalten. Für Kinder und Jugendliche wird es die Wettkämpfe um den Nachwuchs-Cup mit altersgerechten Streckenlängen geben. Die Erwachsenen können zwischen einer Staffelteilnahme beim Staffel-Cup wählen oder sich der Herausforderung beim Sprint-Cup stellen.

Für den schnellsten Ravensburger und die schnellste Ravensburgerin winkt die Sparkassen-Cup-Trophäe und der Titel des Stadtmeisters, die zuletzt Anne Reischmann und Niklas Martin für sich gewinnen konnten.