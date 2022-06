Wie wollen Sie die Bürokratisierung beenden, Herr Strasser?

Ende vergangenen Jahres rückte Benjamin Strasser als parlamentarischer Staatssekretär an die Spitze des Justizministeriums. Mittlerweile verhandelt der FDP-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ravensburg mit Justizministern aus ganz Europa.

Jetzt hat Strasser noch einen Posten bekommen: Für die Bundesregierung soll er die Bürokratie im Land abbauen. Im Interview fragt Redakteur Emanuel Hege, wie das zu schaffen ist.

Sie sind gerade in der Heimat, was steht an?

Ich wohne weiter in Berg und versuche in den Wahlkreiswochen so gut es geht vor Ort zu sein. Ich will dann möglichst viele Eindrücke auch außerhalb der Rechtspolitik und Fragen der Justiz sammeln und habe in der Region verschiedene Termine.

Beispielsweise habe ich gerade mit einer großen gesetzlichen Krankenkasse über die Zukunft des Krankenhauses in Bad Waldsee gesprochen. Außerdem habe ich diese Woche noch ein Bürgermeisterfrühstück. Das ist mir sehr wichtig, um zu hören, was die Kommunen brauchen.

Sie haben ihre Ämter im Gemeinderat Berg und im Kreistag Ende vergangenen Jahres niedergelegt, warum?

Es ist mir durchaus schwergefallen, die Ämter abzugeben – mir hat das in den letzten Jahren unglaublich viel Spaß gemacht. Für mich kam dann die Ernennung zum parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz sehr überraschend.

Aber mit der Ernennung im Dezember letzten Jahres war klar, dass mir die Zeit fehlt, regelmäßig hier in den Sitzungen dabei zu sein.

Politik in Berg und Berlin – was sind die größten Unterschiede?

Berg ist erst einmal Heimat, das ist mein Zuhause und da kommen natürlich viele Themen des ländlichen Raums auf einen zu. Themen, die im Alltag der Menschen eine Rolle spielen und wo konkrete Lösungen erwartet werden.

In Berlin habe ich hingegen neben Aufgaben im Parlament auch viele internationale Termine – da muss ich mein Schulenglisch nochmal ein bisschen auffrischen (lacht). Beispielsweise für Verhandlungen mit anderen europäischen Justizministerinnen und -ministern in Brüssel.

Als parlamentarischer Staatssekretär sind Sie seit kurzem außerdem Koordinator der Bundesregierung für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Was steckt da dahinter?

Wie der Name sagt, koordiniere ich zwischen den unterschiedlichen Ministerien, die bei konkreten Gesetzesprojekten beteiligt sind.

Ich komme also ins Spiel, wenn Bürokratieabbau konkret in Gesetze einfließen soll.

Seit Jahren wird über Bürokratieabbau gesprochen – gefühlt gibt es aber immer mehr davon? Was soll mit Ihnen jetzt anders werden?

Der Bürokratieabbau in Deutschland ist in der Tat eine Mammutaufgabe und ich habe vor der Aufgabe Respekt. Wenn es bei Bürokratieabbau konkret wird, finden auf einmal ganz viele Seiten Argumente, warum diese oder jene Maßnahme dann doch so nicht geht.

Wir sind als gesamte Bundesregierung aber sehr ambitioniert. Beispielsweise wollen wir Planungsverfahren für Infrastrukturprojekte beschleunigen und deren Dauer halbieren.

Was bringt Ihre Arbeit den Menschen hier im Kreis Ravensburg?

Wie gesagt: Unser Ziel ist es, Planungsverfahren zu beschleunigen. Wenn ich beispielsweise feststelle, dass man für ein Windrad zwischen Planung und Bau acht Jahre braucht – oder für ein Straßenprojekt wie die B 30 Umfahrung um Bad Waldsee über 30 Jahre – da muss man an gesetzgeberische Vorgaben ran. Es scheitert nicht immer am Geld, sondern an den gesetzlichen Vorgaben und planerischen Kapazitäten.

Wir sehen außerdem eine unglaublich große Chance durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie kann Behörden und Unternehmen Arbeit abnehmen. Wenn beispielsweise eine Software gesetzliche Vorgaben oder Vorgaben des Datenschutzes automatisch berücksichtigt und den Anwender bedienerfreundlich durch ein Onlineformular führt.

Außerdem sollten wir verstärkt auf eine Anlaufstelle für den Bürger setzen. Dafür müssen aber auch die Schnittstellen innerhalb der Verwaltung digital sein und man darf das online ausgefüllte Formular nicht in der Behörde wieder ausdrucken, um es zur Papierakte zu nehmen.

Neben der Digitalisierung: Wo hackt es noch?

Man muss sich häufig fragen, warum Bürgerinnen und Bürger bei dem gleichen Sachverhalt bei unterschiedlichen Behörden immer alles nochmal neu ausfüllen muss – man muss sich fragen, warum Behörden Daten intern nicht untereinander austauschen.

Es braucht eine zentrale Anlaufstelle für den Bürger, zu der er mit einem Sachverhalt kommt und die Verwaltung das dann intern für ihn organisiert. Das ist aber natürlich eine riesige Aufgabe, weil das nicht nur die Verwaltung des Bundes betrifft, sondern auch die Länder und Kommunen.

Wir als neue Bundesregierung sind den Bürokratieabbau aber bereits in den ersten Monaten angegangen. Mit der Abschaffung der EEG-Umlage haben wir ein ganz konkretes Projekt angepackt.

Dadurch sinken nun nicht nur die Strompreise, sondern auch die Bürokratiebelastungen für alle. Beispielsweise für die Bürger, die eine Solaranlage auf dem Dach haben. Denn sie müssen nun nicht mehr kompliziert die EEG-Umlage auf ihren Eigenverbrauch berechnen und mehrfache Meldungen erledigen. Diesen Weg wollen wir als Regierung weiter beschreiten.