Wie viele Fahrräder fahren über die Meersburger Brücke?

Seit Ende 2019 liefern vier Dauerzählstellen wertvolle Daten für die Radverkehrsplanung in Ravensburg. An der Meersburger Brücke zeigt ein Display nun an, wie viele Radfahrende pro Tag und Jahr an der Station vorbeikommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ravensburg.

Mit Hilfe von Induktionsschleifen und speziellen Zählgeräten werden in der Meersburger Straße beidseitig, am Zentralen Omnibusbahnhof sowie an der Ulmer Straße, auf Höhe des Eisstadions, ganzjährig und rund um die Uhr die vorbeifahrenden Fahrradfahrenden richtungsbezogen gezählt, heißt es von Seiten der Stadt. Beim Kfz-Verkehr sei das schon lange gängige Praxis.

Die meisten Radfahrenden wurden bisher an der Meersburger Brücke gezählt, die eine der bedeutendsten Verbindungen für den Radverkehr in Ravensburg darstellt. „Seit Beginn der Zählungen haben die Brücke fast 430 000 Radfahrende überquert“, freut sich Bürgermeister Dirk Bastin.

Um die beachtliche Zahl an Radfahrenden auch sichtbar zu machen, zeigt nun ein Display an der Meersburger Brücke aus der Weststadt kommend die Anzahl der Radfahrenden pro Tag und pro Jahr an. So können sich auch die Bürgerinnen und Bürger über den Radverkehr informieren. Die anderen Anlagen sind „unsichtbare“ Zählstellen ohne Säulen.