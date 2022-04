Wie Tanzen verbindet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In regelmäßigen Abständen lädt Clubtrainer Jürgen Schlegel aus Ravensburg Kollegen aus der Szene ein, um neue Trainingsimpulse für die ATC-Turnierpaare zu setzen. Nun war die ehemalige Europameisterin in den lateinamerikanischen Tänzen, Nina Ninnemann-Uszkureit, zu Gast. Intensiv wurde an der Technik gefeilt, um anschließend das Erlernte unter tosendem Applaus in sogenannten Finals zu präsentieren.

Mit dabei auch eine Delegation ukrainischer Tänzer und Tänzerinnen, die jede Chance nutzen, um auch in diesen schweren Zeiten ihre sportlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Tanzen verbindet: Was nicht mit Worten zu vermitteln war, wurde im wahrsten Sinne mit Händen und Füßen zum Ausdruck gebracht.

Der Verein ATC Blau-Rot bietet ukrainischen Flüchtlingen eine kostenlose Teilnahme an seinem Trainingsangebot an. Kontakt unter info@atc-ravensburg.de.