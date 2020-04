Alle drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmorgen zu einem Dachstuhlbrand im Neuhausener Ortsteil Worndorf ausgerückt. Dort war das Dach eines Einfamilienhauses in der Sonnenhalde in Brand geraten, wie Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigten.

Das Feuer war nach Auskunft der Polizei in der Nähe einer in das Dach eingebauten Photovoltaikanlage ausgebrochen.