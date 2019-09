Wie Ravensburg das schädliche Treibhausgas CO2 reduzieren will

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Autofahrer ist auf der A5 in der Nähe von Ettenheim (Ortenaukreis) in seinem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug am Samstagabend nach einem technischen Defekt in Flammen aufgegangen.

Der Fahrer konnte sich nicht mehr retten. Mehr Einzelheiten gab die Polizei in Offenburg zunächst nicht bekannt.