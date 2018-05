Das Quartier um die Domäne Hochberg ist ein Wohngebiet, in dem vor allem Menschen mit Migrationshintergrund leben. Es gibt hier aber auch nationalistisch gesinnte Menschen. Die Pastoralreferentin Angelika Böhm hat seit zehn Jahren das integrativen Familienzentrum Momos Welt mit aufgebaut. SZ-Mitarbeiterin Maria Anna Blöchinger hat mit ihr und Leiter Michael Denda gesprochen.

Herr Denda wie politisch ist eigentlich „Momos Welt“?

Michael Denda: Der Name Momos Welt bedeutet menschenfreundlich (M), originell (o), multikulturell (m), offen (o). Diese Namensgebung lässt nicht nur ein christliches Wertesystem erkennen, sondern auch eine politische Grundhaltung.

Woher kommt diese Einstellung?

Michael Denda: Sie fußt auf dem Grundgesetz (Art 3, Absatz 3) der Bundesrepublik Deutschland: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Dieses christlich humanistische Menschenbild ist die Basis in unserer täglichen Arbeit in einem krisenbehafteten Stadtteil und bedeutet für mich als Gesamtleitung beruflich und persönlich Wege aufzuzeigen, um frei und solidarisch handeln zu können.

Frau Böhm, was bedeutet „Momos Welt“ in der Domäne Hochberg kirchenpolitisch?

Angelika Böhm: Als Christinnen und Christen sind wir der Ethik des Jesus von Nazareth und seinen Ideen von Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit verpflichtet. Das bedeutet, dass wir in „Momos Welt“ allen Menschen mit einer Haltung der Offenheit und der Wertschätzung begegnen – egal welche Konfession, Religion oder Weltanschauung sie haben oder welcher Kultur sie angehören. Schon vor zehn Jahren hat die Kirchengemeinde Dreifaltigkeit beschlossen, nicht nur darauf zu warten, bis die Menschen in der Ravensburger Weststadt zu uns kommen, sondern dass wir dahin gehen, wo Menschen leben, die eher nicht zu uns kommen. Deshalb will das Café in „Momos Welt“ ein einladender Ort für alle Bürgerinnen und Bürger in der Weststadt sein. So übernehmen wir Verantwortung für das Zusammenleben der Menschen hier.