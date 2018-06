Im Café des Heilig-Geist-Spitals in der Ravensburger Bachstraße 57 findet am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr ein Abend statt zum Thema „Die letzten Tage … – wie Menschen Abschied nehmen“. Referent ist Wolfgang Bertl, Gemeindepfarrer in Bad Waldsee und Kursleiter für Klinische Seelsorge. Veranstalter ist die Erwachsenenbildung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

Kontakt: Evangelisches Pfarramt Südstadt, Telefon 0751/23526, E-Mail: pfarramt.ravensburg-suedstadt@elkw.de, Tannenbergstraße 42 in Ravensburg.