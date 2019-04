Wie man trotz Behinderung Arbeit finden kann

Die Arkade-Pauline 13 gGmbH ist eine Trägergesellschaft, entstanden aus drei regionalen Hilfsvereinen für psychisch kranke Menschen: der „Arkade“, Region Oberschwaben, der „Pauline 13“, Bodenseekreis, und „Sprungbrett“, einem Verein für den Bereich Arbeit und Aufbau von Werkstätten für psychisch kranke Menschen. Als vierter Träger kam das Zentrum für Psychiatrie in Weißenau dazu. Schon im Jahr 1994 entstand der Integrationsfachdienst, 1995 die Psychiatrische Tagesklinik in Friedrichshafen. 2015 wurden die Berufsbegleitenden Dienste gegründet. Die „Unterstützte Beschäftigung“ ist eine Rehabilitations-Maßnahme für arbeitssuchende Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund ihrer Behinderung besondere Hilfen brauchen. Ziel ist es, ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Während einer Dauer von bis zu 24 Monaten werden sie begleitet und durch regelmäßige Gespräche, wöchentliche Projekttage und Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes beruflichen qualifiziert. Die Aufnahme in die „Unterstützte Beschäftigung“ erfolgt über die Agentur für Arbeit, die Jobcenter oder die Deutsche Rentenversicherung und ist an individuellen Startterminen möglich. Die Praktika dauern unterschiedlich lang, je nach den Vorkenntnissen, die die Praktikanten für eine fragliche Stelle bereits mitbringen. (blö)