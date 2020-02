Wie man kranken Vierbeinern helfen kann

Insgesamt vier Lehrgänge zum Thema „Erste Hilfe am Hund“ bietet der DRK-Kreisverband Ravensburg ab März in seinen Räumlichkeiten an. Auf Grundlage aktueller veterinärmedizinischer Erkenntnisse lernen Hundehalter in den vierstündigen Kursen, Notsituationen bei ihrem Hund zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Laut Pressemitteilung kostet die Teilnahme 40 Euro.

In vielen Bereichen des täglichen Lebens sei der Hund ein treuer und unverzichtbarer Begleiter des Menschen. Hunde seien aber auch neugierig, suchen, spielen oder reißen manchmal aus. Deshalb sei es enorm wichtig, dass Hundebesitzer in Notfallsituationen, in denen ihr Hund verletzt oder gar schwer erkrankt ist, einfache Maßnahmen beherrschen, mit denen sie ihren Hund erstversorgen und für den Transport zum Tierarzt vorbereiten können.

Lehrgangsinhalte sind Blutstillung, Wundbehandlung und Fremdkörperentfernung, Verbände bei Pfoten-, Ohr- und Bissverletzungen sowie Schnittwunden, Versorgung von Knochenbrüchen und Bauchverletzungen, Maßnahmen bei Vergiftungen und Insektenstichen, Fiebermessen, Pulskontrolle und Medikamentengabe, korrekter Transport verletzter Tiere inklusive Maßnahmen zum Eigenschutz, Maßnahmen bei Magendrehungen, Hitzschlag und Erfrierungen, Erkennen von Stresssymptomen und Überforderung bei Hunden sowie Herz-Lungen-Wiederbelebung. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer wichtige Dinge rund um Rechts- und Versicherungsfragen.

An folgenden Terminen finden die Lehrgänge in Ravensburg statt: Freitag, 6. März, ab 15 Uhr; Donnerstag, 4. Juni, ab 14 Uhr; Donnerstag, 6. August, ab 14 Uhr; Samstag, 10. Oktober, ab 9 Uhr.