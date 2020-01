Wie lebenswert ist das Landleben wirklich? - Das sagen Schwäbische.de-User

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Kampagne #Dorfkinder ins Leben gerufen. Es gehe darum, den Blick auf jene Menschen zu richten, "die Tag für Tag daran mitwirken, die Dörfer und Landgemeinden voranzubringen – mit Engagement, Ideen, Leidenschaft".

Mit #Dorfkinder würden sich Klöckner und ihr Ministerium zum ländlichen Raum bekennen. Man habe allen Grund, stolz auf die ländlichen Regionen in Deutschland zu sein, erklärt das Ministerium.

Dorfkinder hätten gerne einen vernünftig ausgebauten ÖPNV, Dorfkinder wollen 4G an jeder Milchkanne, Dorfkinder brauchen mehr Kulturangebote u insbesondere queere Dorfkinder wünschen sich mehr Akzeptanz und Möglichkeiten zur freien Entfaltung anstatt dumme Sharepics. #Dorfkinder https://t.co/DNs0lUhkLx— Lasse Rebbin (@lasse_rebbin) January 20, 2020

Man lade "alle Menschen in Deutschland dazu ein, ihr eigenes Engagement unter dem Hashtag #Dorfkinder in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook oder Instagram sichtbar zu machen", heißt es weiter.

Doch die Kampagne geht nach hinten los. Viele Rückmeldungen kritisieren, dass der ländliche Raum durch politische Ignoranz und Kurzsichtigkeit in vielen Gegenden abgehängt sei, etwa bei Digitalisierung und Nahverkehr.

Was viele #Dorfkinder sich von der Politik wünschen:

- gute ÖPNV-Anbindung

- anständiges Breitband-Internet

- Schulen, Schwimmbäder, überhaupt: Infrastruktur



Was Dorfkinder von der Politik bekommen:

- bunte Sharepic-Bilder-Kampagne, die sie zu glücklichen Klischees verklärt — Jens Clasen (@jenshealthde) January 20, 2020

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Was ist Ihre Meinung zu diesem Streitthema?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Die Sicht der Landbewohner wird vollkommen ignoriert.

Sylvester S.: "Die Sicht der Landbewohner wird vollkommen ignoriert. Insbesondere in der aktuellen Klimadiskussion, die aller Ehren wert ist, wird nur die Sicht der Stadtbewohner als Basis genommen. Es ist einfach, wenn man in der Stadt wohnt, wo einem zig Fortbewegungsalternativen zur Verfügung stehen, man ohne Auto zur Arbeit kommt und man nicht monatlich eine dreistellige Summe in Sprit investieren muss, um überhaupt zum Arbeiten. Als auf eine Auto angewiesenenes Landei schlägt man sich dann am Feierabend auf dem Rückweg oder am Wochenende beim Einkaufen mit Parkplatzsuchen herum und ab 22:00 mit 30er-Zonen über Kilometer auf Hauptverkehrsachsen. Und dann ist man die Umweltsau. Kein Wunder, dass immer mehr ihre Waren im Internet (soweit vorhanden) bestellen - die Nachteile sind klar, insbesondere tote Innenstädte und mehr Lkw-Verkehr. Weitere wichtige Punkte sind aber definitiv ein Funknetz, das nicht am Ortsschild endet und ein guter ÖPNV auf Hauptpendelstrecken, mit dem man dann auch nach 19 Uhr noch von der Arbeit aus nach Hause kommt."

Mit Kindern und Hund gibt es fast nichts Besseres.

René P. via Facebook: "Mit Kindern und Hund(en) gibt es fast nichts Besseres. Und die Gegend hier um den Federsee ist nun wirklich wie aus dem Bilderbuch. Am richtigen Ort hat man den See und im Hintergrund die Alpen oder den Bussen. Im Dorf kennt man sich, ein Auto hat mittlerweile auch fast jeder. Fast alle 15 Minuten, höchstens alle 30 Minuten, fährt ein Bus. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen."

Christian H.: "Ich bin ein Dorfbewohner, weil ich die Hektik der Städte nicht mag. Ich habe jahrelang in einer kleineren Stadt gewohnt und sowohl die Annehmlichkeiten als auch negativen Seiten erlebt. Ich habe mich nun für das Dorf entschieden. Auf das Auto kann ich nicht verzichten - nein, wir brauchen sogar zwei. Busse fahren leider nur zu den Schulen und nur zu Schulzeiten. Mal spät in die Stadt fahren oder gar erst abends nach Hause, ist nicht möglich. Mein Sohn geht in Ravensburg in die Schule. Da fährt leider kein direkter Bus oder nur mit unmöglichen Fahrzeiten. Ein Dorfmarkt für das Nötigste ist vorhanden. Eine Mobilverbindung ist aber nur in ausgewählten Bereichen vorhanden. Was ich mir wünsche: Eine bessere ÖPNV-Anbindung mit Direktverbindungen in die größeren Städte. Stündliche Busverbindungen auch am Abend und Wochenende (gerne auch auf Bestellung). Internet in den Bussen (in Irland geht das wunderbar). Ich könnte die Zeit dann sinnvoll für die Arbeit nutzen. LTE auch in den Dörfern."

Wir haben Nachbarn, was es in Städten auch selten gibt.

Ulrike W.: "Unsere Landwirtschaftsministerin Klöckner ist in einem Dorf mit 2.400 Einwohnern aufgewachsen. In dem Dorf, in dem wir leben, sind es 460 Einwohner. Wir haben Glasfaser im Haus und schauen IPTV. Was demnächst dazukommt, wenn es keine Bürgerinitiative gibt, wird sogar tauglicher Handyempfang sein. Anstatt eines super ausgebauten Nahverkehrs, besitzen wir Autos, brauchen deswegen aber viel weniger Geld für Wohnen und Leben. Daneben haben wir Nachbarn, was es in Städten auch selten gibt. Für den Versuch, eine Kampagne mit dem Titel #Dorfkinder umzusetzen, sollte man allerdings mehr die hauptstädtische Agentur schelten."

Ich möchte niemals mit einem Stadtmenschen tauschen.

Ralf U.: "Ich bin ein stolzes und glückliches Dorfkind. Es gibt Leute, die haben immer was zu meckern und sehen nicht, wie schön wir es haben. Im Grunde geht's uns doch gut und ich möchte niemals mit einem Stadtmenschen tauschen."

Man hilft sich gegenseitig, man bleibt nicht allein.

Siegfried H. via Facebook: "Ruhe, Frieden, Erholung, Natur. Man kennt sich untereinander, man hilft sich gegenseitig, man bleibt nicht allein. Feste werden gefeiert, es gibt Bauernhöfe für Kinder zum Lernen und Spielen. Arbeit, wo man sich nicht zu Tode schuftet. Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt. Alles Attribute, die der Mensch braucht und die ihn geistig, seelisch und körperlich gesund halten. Ein Beispiel, wie ein Landleben funktioniert, ist Wilhelmsdorf."