Ravensburger Initiative zeigt wie Kunst zur Heilung erkrankter Menschen beitragen kann

Wer bei „Kunst & Gesundheit“ teilnehmen möchte, braucht einen entsprechenden Gutschein, der im Büro des Kunstmuseums oder bei den Kooperationspartnern des Projekts (Fachärzte in der Region Oberschwaben) kostenlos erhältlich ist. Er ist zwölf Monate gültig und ermöglicht die Teilnahme an dem Angebot „Kunst & Gesundheit. Es ist möglich, eine Begleitperson mitzubringen. Die Daten werden vertraulich behandelt und bleiben anonym. Informationen und Anmeldungen vormittags unter Telefon 0751/82812 oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de.