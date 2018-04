Wie Krieg Lebensglück zerstört

Kurz vor seiner Lesung am Donnerstagabend in der Buchhandlung Ravensbuch wurde bekannt, dass Arno Geiger den diesjährigen Joseph-Breitbach-Preis erhalten hat. Für sein Gesamtwerk und insbesondere für seinen aktuellen Roman „Unter der Drachenwand“. Aus diesem Band las der österreichische Schriftsteller einige Passagen, die die literarische und menschliche Außergewöhnlichkeit dieses Buches deutlich machten.

Die Sektkorken knallten auf der Lesebühne im ausverkauften Saal, denn die Freude war groß über diesen weiteren Preis für den Vorarlberger Arno Geiger. Vergeben wird er von der Stiftung Joseph Breitbach und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und ist mit 50 000 Euro dotiert. „Ja, ich bin ein Glückskind“, reagierte Arno Geiger in seiner trocken humorvollen Art auf die Lobpreisungen seines Schaffens. „Es ist schon eine Art Ritterschlag, der mich fast aus den Schuhen gekippt hat“, fuhr er fort. Sehr lange habe er den Stoff, der zeitlich das Kriegsjahr 1944 beleuchtet, mit sich herumgetragen. Im Sommer 2005 sei das erste Konzept entstanden.

Menschliches abseits vom Bombenhagel

Ein Buch über grundsätzlich Menschliches habe er schreiben wollen. Nicht primär über den Krieg. So erzählt „Unter der Drachenwand“ von keinen Schlachtfeldern, sondern von persönlich Erlebtem im Hinterland. Abseits vom Bombenhagel und zugleich mittendrin, wo es kein Entkommen gibt aus dem Ausgehöhltsein und der ungeheuren Gewalt, die Arno Geigers Protagonisten erfasst. Körperlich, seelisch und geistig. Wie aus jungen Männern wie dem Wehrmachtssoldaten Veit Kolbe psychisch und fürs Leben gezeichnete Menschen werden. Wie die Ungewissheit, was die Zukunft bringt, an ihnen nagt. Wie sie bar aller Gestaltungsmöglichkeiten sind, um etwas an der Situation zu ändern. Schon die ersten Seiten des Romans machen klar, dass Arno Geiger in seiner charakteristischen Unverstelltheit in das Geschehen einsteigt. Den aus Wien stammenden Veit Kolbe, der an der russischen Grenze „am groben Knie des Dnjepr“ von Granatsplittern getroffen wurde, „hat der Krieg auch diesmal nur zur Seite geschleudert“. Vom unbeschreiblichen, mit nichts zu vergleichendem Gefühl, das man empfindet, wenn man überlebt hat, ist die Rede und das trifft den Kern. Um menschliches Empfinden in außerordentlichen Situationen, wozu im Gegenzug zum Krieg die Liebe gehört, geht es dem Autor. Auslöser für den Roman war ein kleines Briefkonvolut, das er auf dem Flohmarkt gefunden hat. Das beschreibt den Kriegsalltag und Kinderverschickungen.

Zehn Jahre habe er recherchiert und dann in fünf Monaten das Buch fertig geschrieben. Wie er den Bericht des Juden Oskar Meyer, der mit Frau Wally und Sohn Georg aus Wien ausgerechnet nach Budapest flüchtet, ausgehalten habe? Er sei öfters vom Schreibtisch aufgestanden, um diesen Höllenkreis wieder betreten zu können. Wofür die Kürzel „F.“ und „H.“ stehen, ist nicht schwer zu erraten. Geiger habe eine neutrale Sprache gewollt. „Wenn ich das Wort Führer nur höre, wird mir schlecht!“ und legt nach: „Solche Wörter kommen in meinen Romanen nicht vor!“ Und die allenthalben gesetzten Schrägstriche im Text? Sie dienten der Rhythmisierung und der formalen Abgrenzung von vorangegangenen Werken. Das sei nicht einfach der nächste Roman, sondern „die Drachenwand“. Dieser Gesellschaftsroman zeigt Arno Geigers die ihm bewusste eigene Zerbrechlichkeit. Zeigt, wie Krieg Lebensglück zerstöre und das zu vergegenwärtigen, habe auch für uns Relevanz.