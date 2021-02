Wie Kinder mit dem Thema „Fremdheit“ umgehen

„Ich bin Meryem, bin dreizehn Jahre alt. Frieden ist wichtig“, sagt die Schülerin in die Kamera, nachdem sie ihre schwarze Maske abgenommen hat. Sie gehört zur interkulturellen Theatergruppe des Familienzentrums „Momos Welt“ in der Ravensburger Weststadt. Auf dem Video stellen sich die Kinder aus sieben verschiedenen Nationen zunächst einmal mit Namen, Alter und dem vor, was ihnen wichtig ist. So beginnt der Film „Über das Fremde“. Geplant war zunächst etwas ganz anderes.

Ziel: Vorurteilsfrei mit Fremden umgehen

Mit dem Fremden vertraut machen, damit es nicht mehr fremd ist, und vorurteilsfrei mit Fremden und anderen Kulturen umgehen: Diese Ziele hatten sich die Theaterpädagogin und Sprachtherapeutin Katrin Schneckenburger und der Schauspieler und Regisseur Emrah Elciboga gesteckt. „Wir wollten einen Beitrag leisten gegen Rechtsradikalismus und Rassismus“, erklärt Schneckenburger, „vor allem in einem multikulturellen Wohngebiet wie der Weststadt“.

Anfang 2020 begannen sie mit 20 Kindern zwischen 7 und 13 Jahren mit den Theaterproben. 19 der Kinder haben einen Migrationshintergrund, drei sind sprach- und lernbehindert. Im Mittelpunkt stand das Buch des syrisch-deutschen Schriftstellers Rafik Schami „Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm“. Die szenische Umsetzung des Buches sollte Ende April in der Zehntscheuer zur Aufführung kommen. Drei Wochen vorher musste der Termin coronabedingt abgesagt werden.

„Für ein friedliches und wertschätzendes Miteinander“

Aufgeben kam für die beiden Projektleiter nicht in Frage. Sie nutzten das bisher Erarbeitete und die Spielfreude der Kinder und entwickelten mit ihnen gemeinsam „Über das Fremde“ – ein Theaterstück in acht Szenen. Doch auch diese für Anfang Oktober geplante Vorführung fiel den Corona-Regeln zum Opfer. Ein zweites Mal mussten Schneckenburger und Elciboga umplanen. Zu sehr lag ihnen das Thema „Das Fremde“ am Herzen, als dass sie ihr Projekt unvollendet ließen. „Derartige theaterpädagogische Projekte sind zukunftweisend für ein friedliches und wertschätzendes Miteinander“, sagen die beiden Theaterleute.

Die neue Herausforderung hieß nun „Über das Fremde“ – ein Videoprojekt. Alle 20 Kinder beantworten per Video die unterschiedlichsten Fragen zum Thema „Fremdheit“, die ihnen bereits aus der vorangegangenen Probenarbeit vertraut waren. Sie wurden dabei zuhause von Eltern oder Geschwistern gefilmt. Fragen wie „Hattest Du mal Erlebnisse mit einem Fremden?“ oder „In welchen Situationen hast Du Dich schon mal fremd gefühlt?“ regten die Kinder zum Erzählen an. Die Antworten sind beeindruckend. Man spürt, was da spielerisch und kindzentriert erarbeitet wurde.

„Es soll keine Kriege mehr geben“

„Als ich herkam, habe ich mich richtig fremd gefühlt, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte“, schildert die neunjährige Derien ihre Erfahrung mit dem Fremd-Sein. „Dann hatte ich Freunde, und dann habe ich mich wohl gefühlt.“ „Wenn man keine Fremden kennenlernt, hat man ja gar keine Freunde“, antwortet der siebenjährige Adar und schaut nachdenklich. „Es soll keine Kriege mehr geben“, sagt der siebenjährige Merdan am Ende des Films, als alle Kinder sich noch einmal in ihrer Muttersprache äußern dürfen.