Wie junge Stimmen mit Kraft und Klarheit erschüttern

Auf Einladung der „Freunde der Kirchenmusik in Liebfrauen“ hat der Universitätschor von Exeter am Samstagabend konzertiert, mit abwechselnd David Davies und seinem Schüler Harry Sullivan an der Orgel. Von Musik getragen haben an die 500 begeisterte Zuhörer einen Kosmos geistlicher und spiritueller Vokalmusik durchwandert.

„Ah, da kommen sie“, hörte man. In dunkelgrünen knöchellangen Roben kam der Chor den Mittelgang entlang und stellte sich vor dem Altar auf. Kantor Udo Rüdinger führte lebendig und lehrreich durch das Programm. Mit gewaltigem Orgelklang setzte das Kyrie aus der Messe Solennelle des französischen Komponisten Louis Vierne ein. Die weiche, ausdrucksstarke menschliche Stimme, Organ und Instrument zugleich, erschien daraufhin wie ein Wunder. Im Crescendo wetteiferte der Chor mit der Orgel, nahm sich leise flehend zurück und stürmte in hellen Tönen Grundfesten erbebend voran. Meditative Ruhe verbreitete das „Videte Miraculum“ (Seht das Wunder) von Thomas Tallis, ein Komponist des 16. Jahrhunderts.

Zum Ausdruck von Eifer, Wut und engelsgleicher Besänftigung gab die dramatische Motette von Joseph Haydn „Insanae et Vanae Curae“ (Des Staubes eitle Sorgen) Anlass. Die Orgel begleitete die von Dirigent Michael Graham geschürten chromatischen Steigerungen und die lieblichen Melodien. In der Es-Dur-Fuge von J. S. Bach herrschte dagegen Ordnung von Anfang an. Ein bestimmtes Schreiten und ein murmelndes Fließen vereinten sich im tänzerischen Schlussteil. Im die Gottesmutter Maria anrufenden „Salve Regina“ (Sei gegrüßt du Königin) des 1936 geborenen Komponisten Herbert Howells, stieg aus dem gewaltigen, farbenreichen Ensemble der Stimmen ein feiner Solosopran hoch. Im “Blessed City, Heavenly Salem” von Edward Bairstow kontrastierten glitzernde Sopran mit körperlich-erdigen Bassbaritonen. Ohne sichtbare Anstrengung entstand eine Power, die abhob; und eine engelsgleiche Frauenstimme verkündete die Segensbotschaft. In seiner Nachdrücklichkeit erinnerte das „Deep River“ von Michael Tippett an den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Aus dem ruhigen kraftvollen Fließen bricht urplötzlich die Energie aus. Das Spiritual aus dem Oratorium „A Child of Our Time“ (deutsch Ein Kind unserer Zeit), entstand in den Kriegsjahren 1939 bis 1941.

Mit geschlossenen Augen mochte man sich dem symphonischen Gemälde hingeben, das Louis Vierne im „Allegro maestoso“ aus der Symphonie Nr. 3 malt. Zu den nächsten zwei Stücken stellten sich die Sänger in der Rückwand des Chorraums auf. Aus archaisch fernen Zeiten schien über einem hohen, langgezogenen Orgelpunkt der Wechselgesang zu dringen. Auch das „Kyrie“ von Frank Martin erklang räumlich fern und kam den Zuhörern doch unglaublich nah. In der Zugabe, dem Traditional „Shenendoah“- arrangiert von James Erb antworten den verlangenden Rufen der Frauenstimmen sehnsuchtsvoll die Männer. Nach einem donnernden Beifall gab der Chapel-Choir die Bohemian Rhapsody von Freddie Mercury zum Besten, inbrünstig, aus vollen Kehlen gesungen. Das Publikum hielt es nicht mehr auf den Sitzen, stehend drückten sie ihre Begeisterung aus.