Wie fänden Sie eine 4-Tage-Arbeitswoche? Schwäbische.de-Leser sagen ihre Meinung

Linken-Chefin Katja Kipping hat gefordert, die Corona-Pandemie zum Anlass für eine flächendeckende Einführung einer 4-Tage-Arbeitswoche zu nehmen.

"Die 4-Tage-Woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver. Gerade jetzt in der Corona-Krise wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen", sagte Kipping. Auch die Unternehmen profitierten davon, weil ihre Mitarbeiter weniger Fehler machten, motivierter und seltener krank seien.

4-Tage oder höchstens 30 Wochenstunden

Unternehmen, die die Arbeitszeit entsprechend verkürzten, sollten ein Jahr lang einen Lohnzuschuss bekommen. Danach müsse ein Tarifvertrag beziehungsweise eine Betriebsvereinbarung über ein Arbeitszeitmodell mit einer Vier-Tage-Woche oder einer Höchstarbeitszeit von 30 Stunden ohne weitere staatliche Finanzierung abgeschlossen werden.

Europaweite Umfragen belegten den Wunsch der Menschen nach dieser Arbeitszeitverkürzung, unter anderem als Burn-out-Prävention. Laut einer Citrix-Umfrage von 2019 hält es eine große Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer (87 Prozent) zwar für unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit eine 4-Tage-Woche geben könnte, eine Mehrheit (66 Prozent) würde sich aber genau das wünschen.

Microsoft Japan hatte dazu vor rund einem Jahr eine Studie veröffentlicht, wonach eine 4-Tage-Woche die Produktivität signifikant um fast 40 Prozent steigerte. 92 Prozent der an der Studie teilnehmenden Berufstätigen befürworteten das Modell, da sie dadurch ausgeglichener waren und auf das Jahr gesehen weniger Frei-Tage benötigten. Auch bei den Betriebskosten (23 Prozent weniger Strom und rund 59 Prozent weniger Papier) konnte gespart werden. Kritiker bemängeln unter anderem, dass mit der verkürzten Arbeitszeit Karrieren nicht vorangetrieben werden könnten.

Wir haben unsere Leser gefragt:

Wie finden Sie die Idee einer 4-Tage-Woche?

Es geht ja nicht um vier Tage, sondern um die Wochenarbeitszeit

Jan B.: "Ich sehe das positiv. Es geht ja nicht um vier Tage, sondern um die Wochenarbeitszeit und die damit verbundene Work-Life-Balance. Hier ist Dänemark zu nennen, wo pro Kopf ca. 33h/Woche gearbeitet wird und Familie und private Termine einen hohen Stellenwert besitzen. Werden nachhaltige Prozesse geschaffen, so kann die Wertschöpfung effizient und qualitativ hochwertig gestaltet werden."

Nur in Deutschland wird Freizeit mit Faulheit gleichgesetzt

Harald G.: "Gegen eine 4-Tage-Woche hätte ich nichts. Ich bin gerne dazu bereit von Mo-Do täglich zehn Stunden zu arbeiten, wenn ich freitags dafür frei habe. Leider macht das a) kein Arbeitgeber mit und b) wird das auch nicht kommen, solange in Deutschland mehr Freizeit automatisch mit Faulheit gleichgesetzt wird. Das ist in keinem anderen Land Europas so lächerlich. Es braucht bei uns eine andere Einstellung zu Arbeit. Solange sich viele ausschließlich über ihren Job definieren, wird das nichts. Wir arbeiten um zu leben, wir leben nicht um zu arbeiten."

Man muss es sich aber auch leisten können

Nadja M.: "Ich bin definitiv dafür. In der von Ex-Kanzler Gerhard Schröder ehemals eingeführten Agenda sind die prekären Arbeitsverhältnisse jedoch Alltag geworden. Manche haben sogar drei Jobs, um sich über Wasser zu halten. Das heißt, dass man sich diese Arbeitszeitverkürzung auch leisten können muss."

Erinnert an das Familienmotiv 'Samstags gehört der Papa mir!'

Martin H. via Facebook: "Ich finde die Idee super. Für alle, bei denen es möglich ist, besser heute als morgen. Und auch für den Einzelhandel lassen sich Modelle finden. Schon heute arbeiten ja nicht alle Mitarbeiter von Montag bis Samstag durchgehend. Abgesehen davon frage ich mich immer, wie wir je zur 5-Tage-Woche kommen konnten. Sind damals auch schon die Leute aus allen Ecken gekommen und haben zu bedenken gegeben, dass das ja sowieso nie gehen kann und der Einzelhandel das sowieso und überhaupt nie haben kann? Da ist die Gewerkschaft allen vorangelaufen - unter anderem mit dem Familienmotiv "Samstags gehört der Papa mir!'"

Gut, aber was ist dann mit der Rente?

Peter S.: "Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Allerdings weiß ich nicht, wie es finanziell dann aussehen soll, denn bei weniger Lohn wird auch weniger in die Rentenkasse einbezahlt, und die Rente ist ja jetzt schon knapp. Sollte es eine Lösung diesbezüglich geben, wäre ich gerne dafür."

Und was passiert dann in der Pflege?

Marie-Theres W. via Facebook: "Nette Idee, aber was bringt es, wenn einige Berufsgruppen wieder mit Ausnahmeregelungen belegt werden? Als Beispiel die Pflege. Wir sind ja eh schon mit Ausnahmeregelungen beglückt worden, so wie viele andere Berufszweige auch. Auch sind ja noch viele Fragen offen. Was ist mit den Wochenstunden, werden die auch reduziert? Und was ist mit den Branchen, die eh schon mit Mitarbeitermangel zu kämpfen haben und auch so schon kaum mit ihren Aufgaben hinterherkommen? Was haben die davon? Die können die Arbeit ja nicht einfach liegen lassen. Überstunden anhäufen, die dann ausgezahlt werden, weil es unmöglich ist, für Freizeitausgleich zu sorgen? Bekommen die dann Steuervorteile, weil nach Abzug der Steuern vom Geld eh kaum noch was übrig ist?"

Einen Weg in die Arbeit gespart

Janina M. via Facebook: "Vier Tage finde ich absolut ok. Ich persönlich würde ja den fünften Tag auf die anderen vier aufteilen wollen. Einmal zur Arbeit fahren gespart, denn das kann ja auch zeitaufwändig sein."

Nur, wenn nicht dieselbe Arbeit in vier Tagen statt in fünf

Sascha A: "Das würde funktionieren, wenn wir nicht eh schon einen Fachkräftemangel hätten. Alle nur 30 Stunden arbeiten, keine Arbeitslosen mehr und dadurch weniger Abgaben. In der Praxis lassen sich die meisten Langzeitarbeitslosen nicht ausreichend qualifizieren. Und wenn ich dieselbe Arbeit in 30 Stunden machen soll, die ich jetzt in 40 mache, bekomme ich noch früher Burnout."

Nur bei verkürzter Wochenstundenzeit

Christian H.: "Eine 4-Tage-Woche kann ich mir als Arbeitgeber gut vorstellen. Dafür aber zehn Stunden im Büro zu sitzen, um trotzdem 40 Stunden zu arbeiten, eher weniger. Auch gehöre ich nicht unbedingt zu den Leuten, die auf das Gehalt für den fehlenden fünften Tag verzichten könnten. Es gibt aber auch Firmen, die an allen fünf Tagen der Woche eine Anwesenheit erfordern. Bin ich nur vier Tage da, muss den fünften Tag jemand anderes einspringen. Das kann dazu führen, dass eine weitere Person eingestellt werden muss, um die entstehenden Lücken zu füllen."

Der Einzelhandel kann sich sowas nicht leisten

Ute A. via Facebook: "4-Tage-Woche für wen? Nur für die Industrie? Der Einzelhandel kann sich sowas nicht leisten."

Gewinnmaximierung ist an erster Stelle

Karin M. via Facebook: "Bei der heutigen Einstellung der meisten Arbeitgeber, die alles andere als sozial ist, wird das so nicht klappen. Gewinnmaximierung ist an erster Stelle und deshalb müssten die Leute in vier Tagen arbeiten, was sie sonst in fünf Tagen machen. Einstellungen würde es auch keine geben, da sie ja ein Kostenfaktor sind. Die Generation unserer jetzigen Arbeitgeber ist egoistisch. Abgesehen davon kann auch keine Kassiererin oder Verkäuferin und sonst schlecht bezahlte Arbeitskraft von einem 4-Tage-Lohn leben."