Wie entsteht Wohnraum – stadtnah und ohne Flächenverbrauch?

Schülerinnen und Schüler des Geografiekurses am Wirtschaftsgymnasium Ravensburg erfahren von den Stadtplanern Hagedorn und Schmid, wie im Osten Ravensburgs neuer Wohnraum in attraktiver Lage entsteht. Auf dem Gelände einer ehemaligen Maschinenfabrik, nur wenige Fußminuten vom Obertor entfernt, sind in einem Mischgebiet sowohl hochwertige Wohnungen, als auch Gewerbe- und Büroräume entstanden.

Daran anschließend, hinter dem Bauzaun am Ende der Holbeinstraße, herrscht reger Bagger- und Lasterbetrieb durch Erschließungsarbeiten. Dort entsteht gerade auf dem Rinker-Areal ein neues Wohnviertel mit über 300 Wohnungen.

Die Stadtplaner erklären, wie ein Bebauungsplan entsteht, welchen Ansprüchen er gerecht werden muss und wie die Bürgerbeteiligung stattfindet. Dabei gebe es einen Trend zu mehr Einspruchsverfahren, welche die Verwirklichung von Baumaßnahmen verzögern.

Die SchülerInnen erfahren wie hier die unterschiedlichen städtebaulichen Ziele wie altersgerechtes Bauen, bezahlbarer Wohnraum und eine soziale Mischung verwirklicht werden. So werden dort neben einer Kindertagesstätte, Seniorenwohngemeinschaften mit Pflegestützpunkten, Single- und größere Wohnungen für Familien gebaut.