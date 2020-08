Wie die neue B30 Wanderkarten verändert hat

Wer sich auf Wanderschaft begibt, sei es nur für Stunden, einen Tag lang oder eine Woche, der braucht Orientierung. Ehrenamtliche Wegewarte des Schwäbischen Albvereins (SAV) sorgen dafür, dass Wanderkarten aktuell bleiben.

Im Bereich des Bodenseegaues des SAV mit seinen neun Ortsgruppen Altshausen, Friedrichshafen, Markdorf, Pfullendorf, Ravensburg, Tettnang, Vogt, Weingarten und Wilhelmsdorf sorgt zwar ein Netz von Wegweisern dafür, dass sich der Wanderlustige kaum verlaufen kann.

Trotz aller digitalen Orientierungshilfen hat die gute alte Wanderkarte jedoch noch keineswegs ausgedient. Allerdings veralten diese Karten nach und nach, weil sich Wegeführungen ändern. Sie müssen aktualisiert werden. Dabei spielen die ehrenamtlichen Wegewarte des Albvereins eine entscheidende Rolle. 700 sind es in ganz Württemberg, die das gut 20 000 Kilometer umfassende Wegenetz des SAV pflegen und jede Veränderung melden.

Neue B 30 verändert Wanderkarten

So hatten beispielsweise Wanderwege des Albvereins im Bereich der Ortsgruppe Ravensburg wegen der neuen B 30 Süd geändert werden müssen. Hier war der Ravensburger Wegewart Alfons Pfeiffer gefordert. Meldung erging an den Gauwegemeister des Albvereins und schließlich an das Wegereferat beim Hauptverein in Stuttgart, wo alle derartigen Informationen zusammenlaufen.

Von dort aus werden sie an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) weitergereicht. Diese Zusammenarbeit pflegen der Albverein und das Landesamt bereits seit über 100 Jahren und haben sie erst unlängst mit einem neuen Kooperationsvertrag bekräftigt.

Ohne diese enge und verlässliche Zusammenarbeit gäbe es keine zuverlässigen Wanderkarten in Württemberg, betonte Albvereinspräsident Hans-Ulrich Rauchfuß bei dieser Gelegenheit. Zuverlässige digitale Wanderweg-Informationen ebensowenig. Die von den Wegewarten gelieferten Geobasisdaten bilden die Grundlage für viele Produkte, die der Orientierung dienen. Alle Veränderungen im Wegenetz ständig selbst zu erfassen, könnte das Landesamt aus eigener Kraft nämlich gar nicht leisten, gab der stellvertretende LGL-Präsident Robert Jakob zu bedenken.

Hölltobel noch nicht aktualisiert

Profitiert hat von dieser Kooperation auch die neue Wanderkarte Ravensburg mit der Nummer W 262 im jetzt noch präziseren Maßstab 1:25 000 (früher 1:35 000). Die geänderten Wegeführungen wegen der B 30 neu sind berücksichtigt, nicht jedoch Änderungen, die sich wegen der Sperrungen der maroden Holzbrücken im Hölltobel ergeben haben, von denen zwei in diesem, zwei im nächsten Jahr erneuert werden sollen.

Alle vier Jahre eine neue Karte

Von den Wanderkarten, für deren Karthografie und Druck das Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung sorgt, erscheinen im Abstand von vier Jahren jeweils aktualisierte Ausgaben. Sie sind im Buchhandel, beim Landesamt (www.lgl-bw.de), sowie im „Lädele“ des SAV-Hauptvereins in Stuttgart, Hospitalstraße 21b, erhältlich. Drei dieser Wanderkarten gibt der Schwäbische Albverein jedes Jahr als sogenannte Vereinsgabe an seine Mitglieder heraus.

Kleineres Programm im Corona-Jahr

An erstklassigem Karten- und digitalem Material, um Wanderungen präzise zu planen, fehlt es also in Württemberg gewiss nicht. Trotzdem kann der Schwäbische Albverein das Wanderjahr 2020 nicht so durchziehen, wie er gerne möchte. Corona lässt grüßen.

Das riesige Veranstaltungs- und Wanderprogramm musste reduziert werden. So muss die Gauwanderung im September 2020 ebenso ausfallen wie der beliebte Wilhelmsdorfer Wandertag am Sonntag, 20. September. Die behördlichen Auflagen zu erfüllen, wäre zu schwierig gewesen. Erlaubt sind nur Wandergruppen mit maximal 20 Personen.

Ganz und gar aufs gemeinsame Wandern verzichten die SAV-Ortsgruppen aber keineswegs. Sie sind den Umständen entsprechend weiter aktiv, vorwiegend in der näheren Umgebung. Und die Wegewarte haben ihre ehrenamtliche Arbeit auch nicht eingestellt.