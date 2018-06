Wie das Artensterben gestoppt werden kann

Der Naturschutzbund (Nabu) Ravensburg lädt am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Gut Hügle in Bottenreute zu dem Vortrag „Über die Bedeutung und Bedrohung unserer Vögel und Insekten“ ein. Wie der Nabu mitteilt, hat Deutschland in nur zwölf Jahren rund 13 Millionen Vogelbrutpaare verloren – das entspricht einem Minus von 15 Prozent. Selbst bislang häufige Arten wie Star, Goldammer, Haus- und Feldsperling gehen laut Nabu-Mitteilung bedenklich zurück. Neben Wiesen und Äckern sind jetzt auch Siedlungen zum Problem-Lebensraum geworden. Dörfer nehmen immer mehr städtischen Charakter an. Gebäudebrüter finden weniger Nistmöglichkeiten. Gleichzeitig nagt der Hunger, weil Insekten ebenso wie Sämereien schwinden. Wer heute mit dem Auto übers Land fährt, findet danach kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe.

Was sind die Ursachen für diesen Artenschwund? Welche Bedeutung haben Vögel und Insekten für Mensch und Natur? Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, zeigt Wege im Rahmen des Vortrags, wie wir dem Artensterben Einhalt gebieten können, nicht zuletzt auch als Haus – und Gartenbesitzer und als Verbraucher.