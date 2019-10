Wichtiges Spiel für Baienfurt

Während der Spitzenreiter SG Aulendorf vergangene Woche spielfrei hatte, nutzten die Verfolger SG Baienfurt und SV Haisterkirch die Gunst der Stunde, um Punkte gutzumachen. Am elften Spieltag am Sonntag (15 Uhr) treffen beide im direkten Duell aufeinander. Verlieren verboten. Das zweite Verfolgerduell steigt in Baindt, wo der SVB die Überraschungsmannschaft SV Wolpertswende empfängt.

SG Aulendorf – TSV Eschach II: Die Meisterschaft in der Kreisliga A geht in diesem Jahr nur über die SG Aulendorf, darüber sind sich alle einig. 41 Tore hat die SGA in neun Spielen erzielt und erst elf kassiert. 24 Punkte stehen auf dem Konto. Im Heimspiel gegen den noch punktlosen TSV Eschach II müssen die Gäste mit dem Schlimmsten rechnen.

SG Baienfurt – SV Haisterkirch: In Baienfurt treffen die beiden Mannschaften aufeinander, denen am ehesten zugetraut wird, der SG Aulendorf die Meisterschaft noch streitig zu machen. Besonders der SV Haisterkirch befindet sich in starker Verfassung und gewann sechsmal in Folge. „Wir wissen, was wir können und haben den schwachen Saisonstart mittlerweile abgehakt. Um Aulendorf aber zu gefährden, müssen wir uns weiter steigern“, sagt SVH-Kapitän Jakob Schuschkewitz. Auch Baienfurts Trainer Reinhold Bloching hat eine klare Meinung: „Aulendorf ist die stärkste Mannschaft. Dahinter kommen aber noch einige Teams, die auch vorne mitspielen können. Um große Ziele zu erreichen, muss man unglaublich konstant sein und dies über eine ganze Runde. Hier müssen wir uns noch steigern.“

SV Baindt – SV Wolpertswende: Bezirksligaabsteiger Baindt scheint so langsam in der Liga anzukommen. Nun hat er mit dem SV Wolpertswende die Überraschungsmannschaft zu Gast. Der SVW ist Vierter und hat genauso viele Punkte wie Aufstiegsaspirant Baienfurt. Das Gesicht des Höhenfluges ist definitiv Stürmer Daniel Litz, der mit 19 Toren die Torjägerliste anführt – Wolpertswende hat insgesamt 28 Tore erzielt.

SV Wolfegg – SV Ankenreute: Nur ein Punkt trennt den SV Wolfegg vom SV Ankenreute. Das Spiel wird für beide die Richtung der nächsten Wochen vorgeben.

FG 2010 WRZ – SV Reute: Der SV Reute hat sich so langsam gefangen, durch den schwachen Saisonstart liegt er aber schon weit hinter den Aufstiegsplätzen zurück. Nur eine echte Serie könnte den SVR nochmals zurück ins Rennen bringen.

TSV Berg II – SV Vogt: Während der TSV Berg II im Abstiegskampf steckt, liegt der SV Vogt im Verfolgerfeld der Spitzengruppe. Will der SVV vorne angreifen, dürfen nicht mehr viele Punkte liegen gelassen werden.

FV Molpertshaus – SGM Waldburg/Grünkraut: Molpertshaus ist Vorletzter mit sieben Punkten und empfängt den Viertletzten Waldburg. „Wir wollen und können den Klassenerhalt schaffen“, meint FVM-Trainer Otto Gaisert.