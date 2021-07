Wichtiger Einsatz im Überflutungsgebiet in Rheinland-Pfalz

Der Katastrophenschutzzug „Hochwasser“ leistet aktuell wichtige Aufbauarbeit im Überfltutungsgebiet in Rheinland-Pfalz. 27 Einsatzkräfte aus der Region haben sich in fünf Feuerwehrfahrzeugen am Mittwoch auf den Weg gemacht. Das haben sie bislang erlebt.

Meterhohe Schlammmassen

In der Nacht auf Donnerstag sind die Feuerwehrangehörigen in Nürburg am Nürburgring im Kreis Ahrweiler angekommen. Am nächsten Morgen ging es in die circa 50 Kilometer entfernte Stadt Sinzig. Wie Ravensburgs Feuerwehrsprecher Pascal Bachmann mitteilt, wurden dort den ganzen Tag mehrere Wohngebäude von den enormen Schlammmassen befreit. Zuvor wurde das persönliche Hab und Gut sowie Mobiliar der Bewohner ins Freie geräumt. In einer Wohnanlage mit insgesamt acht Mehrfamilienhäusern stand der Schlamm meterhoch – teilweise bis ins Erdgeschoss.

Firmengebäude zerstört

Eine weitere Einsatzstelle gab es auf einem mehrere tausend Quadratmeter großem Firmengelände. Neben dem Gebäude und der Lagerhalle sei auch die komplette Ausstellung im Freien zerstört worden. Auch hier galt es für die Feuerwehrangehörigen Schlammmassen aus den Gebäuden zu entfernen und mit technischem Gerät zu unterstützen. Die Einsatzmaßnahmen wurden am Freitag fortgesetzt.

Einsatz bei Unfall

Des Weiteren wurde ein Fahrzeug des Hochwasserzuges zu Erstmaßnahmen bei einem Verkehrsunfall im Hochwassergebiet angefordert. Dabei wurden die Einsatzkräfte vom örtlichen Hilfeleistungszug der Feuerwehr Sinzig abgelöst.

Der Spezialzug

Wie berichtet, setzt sich der Spezialzug aus den Feuerwehren Wangen, Ravensburg und Weingarten zusammen und ist so ausgestattet, dass er im Hochwasserkatastrophengebiet in verschiedenen Bereichen einsatzfähig ist.