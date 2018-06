WFV-Pokal: Ravensburger Fußballträume

Sowohl für den FV Ravensburg als auch für den SSV Reutlingen ist es am Mittwoch das Spiel des Jahres. Um 19 Uhr geht es im Gazi-Stadion in Stuttgart um die Krone im Württembergischen Fußball-Verband. Der Sieger bekommt zudem das Startrecht in der DFB-Pokalsaison 2015/16.

Der SSV Reutlingen 1905 Fußball, wie er inzwischen offiziell heißt, ist ein Traditionsverein. 1975 und 2000 stieg der SSV jeweils in die 2. Bundesliga auf. Wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen wurden den Reutlingern vor der Saison 2002/03 allerdings sechs Punkte abgezogen – der SSV stieg wieder ab und bekam zudem keine Lizenz für die Regionalliga. 2006 kehrte der SSV aus der Oberliga in die Regionalliga zurück, 2010 musste der Verein dann Insolvenz anmelden. Seit 2011 spielen die Reutlinger nun unter dem Namen SSV Reutlingen 1905 Fußball in der Oberliga.

Der SSV ist damit seit zwei Jahren Ligakonkurrent des FV Ravensburg, der nach einigen vergeblichen Anläufen im Sommer 2013 in die Oberliga aufstieg. Am Mittwochabend stehen sich beide Vereine im Pokalfinale gegenüber. „Vor 3000 bis 4000 Zuschauern um einen Titel zu spielen ist für uns alle ein Höhepunkt“, sagt Reutlingens Trainer Robert Hofacker. Sein Trainerkollege, Ravensburgs Wolfram Eitel, ist genauso euphorisch: „Wir können die erste Ravensburger Mannschaft sein, die den Pott holt und sich Pokalsieger auf den Briefbogen schreiben kann.“

Gespielt wird zwar im Gazi-Stadion der Stuttgarter Kickers – die als Drittligist pikanterweise im Pokalviertelfinale dem FV mit 0:1 unterlagen. Die Reutlinger werden dennoch eine Art Heimspiel haben. Rund 2500 bis 3000 Fans der Reutlinger werden erwartet, dazu kommen wohl rund 500 Anhänger der Ravensburger. „Es werden mehr für uns schreien“, sagt Hofacker. „Aber ob das dann ein Vorteil ist, werden wir noch sehen müssen.“ Der FV-Trainer vertraut der Auswärtsstärke seiner Mannschaft. „Auswärts haben wir oftmals besser gespielt als zu Hause“, so Eitel. „Wer den Sieg mehr will, der wird gewinnen.“

In der Oberliga gewann der SSV

Die beiden Duelle in der diesjährigen Oberligasaison gingen an Reutlingen. In Ravensburg sorgten zunächst einige SSV-Fans für Unruhe, weil sie nicht ihre angedachten Plätze einnahmen, sondern die Haupttribüne stürmten. Im Spiel waren die Ravensburger eigentlich besser, Reutlingen gewann jedoch mit 2:1. Im Rückspiel setzte sich der SSV im eigenen Stadion mit 1:0 durch. „Wir waren zweimal in der Offensive unterlegen, haben sie aber zweimal geschlagen“, so Reutlingens Trainer. „Das spielt fürs Finale schon eine kleine Rolle.“ Naturgemäß anders sehen das die Ravensburger. „Das Pokalfinale ist in jeglicher Hinsicht anders“, sagt Eitel. „In Stuttgart ist der Druck viel größer, die Atmosphäre ganz anders, es ist halt ein Endspiel.“

Eines, das die Reutlinger bereits dreimal gewonnen haben. 1988, 1990 (gegen den FC Wangen) und 1999 wurde der SSV Verbandspokalsieger. Der FV hingegen stand zwar 1971 und 1972 im Finale, beide Partien verlor Ravensburg allerdings. „Jetzt schauen wir, dass wir das Ding holen“, sagt Peter Mörth, der Sportliche Leiter des FV. Trainer Eitel ergänzt: „Wir haben eine realistische Chance, den Pott zum ersten Mal nach Ravensburg zu holen. Diese Chance kommt wahrscheinlich nur einmal.“ Verzichten muss der FV dabei auf den Ex-Profi Omar Jatta, der gesperrt ist. Doch auch Reutlingen fehlt mit dem verletzten Denis Lübke ein wichtiger Stammspieler.

Wer am Mittwochabend gewinnt, ist nicht nur WFV-Pokalsieger, sondern ist auch im Lostopf für den DFB-Pokal in der kommenden Saison. Als Amateurverein hätten beide Klubs Heimrecht gegen ein Team aus der Bundesliga oder der Zweiten Liga. Dazu gibt es 140000 Euro Antrittsprämie plus die Einnahmen aus der Partie.