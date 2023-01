Wetzisreute siegt in Schach E-klasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vierten Spieltag der E-Klasse spielte die dritte Mannschaft der SF Wetzisreute zuhause gegen Weingarten. In der Einsteigerliga treten jeweils vier Spieler gegeneinander an. Für Wetzisreute gewannen Fabian Wahl (2) gegen Paul Neumüller und Maximilian Locher (3) gegen Arthur Dick. Weingarten erhielt Punkte von Heike Leser (1) gegen Anton Alber und Julian Föhrenbach (4) gegen Simon Hämmerle. In der Tabelle führt Riedlingen 3 vor Wetzisreute 3. In der Topscorer-Liste stehen Maximilian Locher auf Rang 2, Anton Alber auf 7, Simon Hämmerle auf 8 und Fabian Wahl auf 10. Auf dem Foto: Max Locher (l.), Anton Alber (r.). Foto: Frank Oberndörfer