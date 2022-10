Wetzisreute gewinnt in Obersulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die erste Mannschaft der SF Wetzisreute am ersten Spieltag hoch gegen den Favoriten der Landesliga verloren hatten, trat man in Obersulmetingen an. Wetzisreute ist nach elf Jahren wieder in die Landesliga aufgestiegen und anhand der Wertungszahl an letzter Stelle gesetzt.

Trotzdem lief es am zweiten Spieltag sehr gut. Zunächst gelang Johann Grasmik (Brett 7) in einer taktischen Partie der erste Punkt für Wetzisreute. Als nächstes remisierte Bernd Hehle (Brett 2). Am dritten Brett hatte Frank Oberndörfer den stärksten Gegner und musste sich nach zähem Kampf geschlagen geben. Siegmar Götz (Brett 1) lies von Anfang an nichts anbrennen und brachte Wetzisreute wieder in Führung. Diese wurde verdeutlicht, als Georg Jäger (Brett 4) seinen Gegner im MIttelspiel überspielte.

Auch danach blieb es spannend. Benjamin Neher (Brett 5) stand gegen den besser gesetzten Gegner aussichtsreich, geriet dann aber in Bauernnachteil und verlor. Am sechsten Brett stand Sven Woideck lange ausgeglichen. In einem langen zähen Damenendspiel mit Minusbauer gewann er durch Zeitüberschreitung. Als letztes gewann Simon Dittberner (Brett 8) sein vorteilhaftes Endspiel. Nach dem hohen Sieg befinden sich die Wetzisreuter auf dem vierten Platz.