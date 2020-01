Das Vorhersagegebiet der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried umfasst die Regionen Oberschwaben, das baden-württembergische Allgäu, die Schwäbische Alb, das Linzgau, das Hegau sowie das Hinterland des Bodensees. Mit Daten beliefert wird sie von 80 Wetterstationen und 111 Niederschlagsstationen (www.wetterwarte-sued.com). Der Wetterring Vorarlberg mit Sitz in Feldkirch wird von Wetterstationen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein beliefert. (www.wetterring.at). Alexander Eisele betreibt eine eigene Homepage, auf der er die Wetterprognose des Wetterrings Vorarlberg verlinkt hat (www.wetter-rv.de).