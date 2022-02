„Antonia“ im Anmarsch: Drittes Sturmtief wird auch den Südwesten treffen

Das Sturmtief "Zeynep" hat in Teilen Deutschlands verheerend gewirkt, mehrere Menschen kamen ums Leben. Auch im Südwesten gab es Schäden. Und es kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Das nächste Sturmtief naht, mit Sturmwarnungen auch für Baden-Württemberg.

Entwurzelte Bäume, umgestürzte Bauzäune, blockierte Straßen: Das Sturmtief hielt am Samstag im Südwesten Feuerwehren und Polizei in Atem.

Die Stuttgarter Feuerwehr entfernte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag zahlreiche Bäume von Straßen und Schienen. Im Norden der Landeshauptstadt stürzten ein Blechdach mit einer Fläche von 60 Quadratmetern und zwei Kamine auf Autos. Die Stadt warnte, es könnten weiter Äste herabstürzen.

Video: Richtiges Verhalten bei Sturm

Ab Mittwoch Nacht werden im Südwesten mehrere Sturmtiefs erwartet. Besonders bei Autofahrten ist erhöhte Vorsicht geboten.

Südlich von Pforzheim wurde ein 68 Jahre alter Mann schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurde der Mann in der Nacht zum Samstag im Monbachtal (Landkreis Calw) nach ersten Erkenntnissen durch herabstürzende Baumteile getroffen. Er sei erst am Samstagmorgen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

In Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und löste damit eine kurzfristige Unterbrechung der Stromversorgung aus, wie die Polizei berichtete. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim gab es Einsätze, weil Bäume oder Baustellenabsperrungen umgestürzt waren. Im Karlsruher Norden wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses vom Wind größtenteils weggerissen, wie die örtliche Branddirektion mitteilte.

"Zeynep" brachte auch im Südwesten extreme Orkanböen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mitteilte, wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald eine Böe gemessen, die 137,5 Kilometer pro Stunde erreichte.

Neue Sturmwarnungen für Baden-Württemberg

Und es kann noch keine Entwarnung gegeben werden. In Teilen Baden-Württembergs ist auch am Sonntag zeitweise mit stürmischen Böen um 65 km/h zu rechnen. Im Bergland und besonders im Nordosten können auch Sturmböen um 75 km/h auftreten, in Gipfellagen des Schwarzwaldes vereinzelt auch orkanartige Böen um 105 km/h. Auch für das Allgäu liegen Warnungen vor schweren Sturmböen vor.

Mit "Antonia" trifft Deutschland in der Nacht zu Montag bereits das nächste Sturmtief. Diesmal kann es laut DWD in Baden-Württemberg auch in den Niederungen zum Teil schwere Sturmböen bis 100 km/h geben, im Bergland orkanartige Böen bis 110 km/h und auf Schwarzwaldwaldgipfeln Orkanböen bis 130 km/h.

Am Montag muss mit Einschränkungen im Berufsverkehr sowie bei der Bahn gerechnet werden.

Video: Die 10 schlimmsten Orkane der letzten 50 Jahre

Orkantief „Ylenia“ hat über Deutschland gewütet, Sturmtief „Zeynep“ ist bereits im Anmarsch. Doch beide Orkane sind weit entfernt von schwersten Stürmen, die die Bundesrepublik je getroffen haben.