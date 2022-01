Wetter-Warnung für Süddeutschland: Sturm und starke Schneefälle

Verspätete Züge, umgestürzte Bäume, umherfliegende Gegenstände und eingestellte Fährverbindungen. Das Sturmtief "Nadia" hält am Wochenende Norddeutschland in Atem. So dramatisch wird das Wetter im Südwesten nicht, turbulent und ungemütlich ab Montag aber allemal. Vor allem im Berufsverkehr muss auch in der Region zu Wochenbeginn mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden.

Bereits am Montag wird es speziell im Allgäu stürmisch. Es liegen Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor. In höheren Lagen von Oberallgäu und Ostallgäu können schwere Sturmböen mit Spitzen von 90 km/h auftreten, in den tieferen Lagen weht stürmischer Wind mit Spitzen von bis zu 60 km/h. Entsprechende Vorsicht ist bei Spaziergängen und Autofahrten geboten.

Starke Schneefälle am Alpenrand

Am Montag muss dann überall im Südwesten mit starkem Wind gerechnet werden, heißt es beim DWD. Im Bergland sowie im Alpenvorland kann es dabei auch Sturmböen geben, auf exponierten Gipfeln sind schwere Sturmböen nicht auszuschließen. Am Dienstag wird dann aber auch in tieferen Lagen stürmischer Wind erwartet.

Oberhalb von 600 Metern wird es schneien. An den Alpen, etwa im Allgäu, ist mit länger anhaltendem Schneefall zu rechnen. Dabei können bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Am Bodensee geht der Schnee in Regen oder Schneeregen über.

Das stürmische Wetter mit anhaltenden Schneefällen zieht sich voraussichtlich bis in den Dienstag. An den Alpen wird es dabei weiter kräftig schneien, mit Neuschneemengen von bis zu 30 Zentimetern.

In weiten Teilen der Region ist zu Wochenbeginn somit mit erheblichen Einschränkungen im Berufsverkehr durch Schnee, Schneeglätte und auch Sturm zu rechnen.