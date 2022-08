Schwitzen ist wieder angesagt: Neue Hitzewelle aus Spanien kommt nach Baden-Württemberg

In der ersten Woche der Sommerferien wird es wieder richtig heiß in Baden-Württemberg. Denn eine „Hitzeglocke“ aus Spanien macht sich auf den Weg nach Mitteleuropa, so beschreibt es Roland Roth von der Wetterwarte Süd in seiner aktuellen Vorhersage.

Sie bringt uns die bereits vierte Hitzewelle in diesem Jahr in die Region. Die Häufung solcher Hitzewellen ist eine Folge der Klimakrise.

Zum Vergleich: Im Zeitraum zwischen 1961 und 1990 gab es im Kreis Ravensburg im Schnitt gerade einmal zwei Hitzetage pro Jahr, also Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad. Seit 2012 waren es dagegen schon durchschnittlich zehn Hitzetage. Und die Zahl wird in Zukunft noch weiter zunehmen.

Bereits gestern schien schon kräftig die Sonne, mit Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad. Heute, am Mittwoch werden sich die Werte schon auf 32 bis 35 Grad steigern.

Am Donnerstag folgt dann nach Angaben von Roth der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen von 32 bis sogar 37 Grad.

Zum Wochenende kühlt es sich wieder etwas ab

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Bodenseekreis bereits eine Hitzewarnung herausgegeben, gleiches gilt auch für den Ostalbkreis. Am Donnerstag und Freitag könnte es dann für die gesamte Region eine Hitzewarnung geben.

Hitzewarnungen gibt der DWD nach eigenen Angaben heraus, wenn „eine starke Wärmebelastung für mindestens zwei Tage in Folge vorhergesagt wird und eine ausreichende nächtliche Auskühlung der Wohnräume nicht mehr gewährleistet ist“.

An heißen Tagen sollte man ausreichend trinken sowie direkte Sonne und körperlich anstrengende Belastungen vermeiden. Gefährdet sind an heißen Tagen, insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen, Schwangere, Babys und Kleinkinder. Sie sollten besonders vor der Hitze geschützt werden.

Laut Roland Roth von der Wetterwarte Süd soll sich die Hitze am Freitag etwas abschwächen, mit „nur“ noch 30 bis 34 Grad. Möglicherweise könnte es dann auch zu Hitzegewittern kommen, das sei aber noch unsicher.

Danach gehe voraussichtlich mit „moderater Sommerwärme“ ins Wochenende.