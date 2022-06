Wettbewerb in Prag sorgt für Erfolgserlebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das KreisverbandsJUGENDblasorchester (KVJBO) Ravensburg war vom 23. bis 26. Juni zu Gast beim Internationalen Blasorchesterwettbewerb in Prag. Die rund 60 jungen Musikerinnen und Musiker stellten sich dort mit einem sehr anspruchsvollen Wettbewerbsprogramm einer internationalen Jury und wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Dirigent Thomas Wolf bereitete das Orchester in den letzten Monaten akribisch auf die Teilnahme in der höchsten Kategorie („Höchststufe“) des Wettbewerbs vor. Weitere Teilnehmer waren Orchester aus Tschechien, Slowenien und Polen.

Das KVJBO Ravensburg setzt sich aus talentierten jungen Musikerinnen und Musikern der Musikvereine des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg im Alter von 13 bis 25 Jahren zusammen. Ziel des Auswahlorchesters ist neben der kontinuierlichen musikalischen Förderung und Weiterentwicklung auch die Vermittlung von Führungs- und Sozialkompetenzen, welche die Musikerinnen und Musiker wieder in ihre Heimatvereine tragen.